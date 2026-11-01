OFICIAL: Las peleas que transmitirán TV Azteca por la noche de HOY sábado 31 de octubre, incluida Canelo vs Mbilli

Velada imperdible gracias a la Casa del Boxeo de TV Azteca Deportes, la mejor televisora del país retransmitirá cinco peleas de la cartelera que encabezó Saúl 'Canelo' Álvarez en Arabia Saudita. Revive los pleitos impedibles en punto de las 11:40 pm de este miércoles 31 de octubre para que no te pierdas ningún detalle de lo sucedido en el evento que ptotagonizó el boxeador nacido en Jalisco.

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Será este miércoles 31 de octubre en punto de las 11:40 pm cuando la Casa del Boxeo abra nuevamente sus puertas a través de Azteca Siete para que puedas ver el pleito de Canelo Álvarez ante Christian Mbili que marcó el regreso de Santos Saúl a los cuadrílateros. Por sí fuera poco, también podrás disfrutar el choque de titanes entre Jaime Munguía y Nikita Zion, más el talento encima del ring por parte de Rafael 'Divino' Espinoza. Cabe recordar que, las peleas en las que estaban inmiscuidos Canelo, Mungía y Espinoza había cinturones sobre la mesa.

Cartelera que podrás disfrutar por Azteca Siete

Saúl “Canelo” Álvarez vs Christian Mbilli — Título supermediano del CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon — Título supermediano de la AMB

Rafael “Divino” Espinoza vs Ricardo Blandón — Título pluma de la OMB

David Picasso vs Carl Jammes Martin — Supergallo / Pluma

Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi — Superpluma / Pluma

Cabe destacar que, Santos Saúl no había peleado desde el 13 de septiembre de 2025 cuando se vio las caras con Terence Crawford. Por ello, hubo muchas expectatvas sobre su regreso al ring. Por otro lado, tendremos que poner especial atención en el duelo de Jaime Munguía ante un boxeador ruso que llega invicto a la velada.