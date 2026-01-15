OFICIAL: Max Verstappen podría salir de Red Bull Racing terminando la temporada 2026

La continuidad de Max Verstappen con Red Bull Racing volvió a colocarse en el centro de la escena rumbo a la temporada 2026 de F1, luego de que se revelaran detalles clave de las cláusulas incluidas en su contrato actual, el cual, en el papel, se extiende hasta 2028.

De acuerdo con reportes provenientes de medios europeos, el piloto neerlandés cuenta con una cláusula de rendimiento que podría activarse durante la temporada 2026. Esta condición establece que, si para el parón de verano, Verstappen no se encuentra dentro de los dos primeros lugares del Campeonato de Pilotos, tendría la posibilidad de rescindir su vínculo con Red Bull sin penalización.

El contexto cobra especial relevancia debido a que 2026 marcará el inicio de una nueva era técnica en la Fórmula 1, con la introducción del nuevo reglamento de unidades de potencia y el debut del proyecto Red Bull-Ford como proveedor oficial del equipo.

Además, los mismos informes señalan que existe una cláusula aún más estricta de cara a la temporada 2027, en la cual la permanencia de Verstappen estaría condicionada a quedar campeón de la el campeonato para el parón de verano de ese año.

¿A dónde iría Max tras dejar Red Bull?

Ante este escenario, distintos equipos ya aparecen como posibles destinos en caso de que se active alguna de estas cláusulas, Mercedes, encabezado por Toto Wolff, ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en contar con el neerlandés, mientras que Aston Martin surge como otra opción relevante, impulsada por la llegada de Adrian Newey y su alianza técnica con Honda.

Aunque Max Verstappen mantiene contrato vigente con Red Bull Racing, el rendimiento del monoplaza en la primera mitad de la temporada 2026 será determinante para definir su futuro dentro de la escudería austriaca, con una fecha clave marcada en el calendario en julio de 2026.

