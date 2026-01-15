Las grandes noticias que recibió Pato O’Ward por parte de McLaren

McLaren continúa afinando cada detalle de cara a una nueva temporada de Fórmula 1 , y este jueves confirmó una noticia clave para su estructura deportiva: el campeón de Fórmula Dos, Leonardo Fornaroli, y el piloto mexicano de IndyCar, Pato O'Ward, serán los pilotos reserva del equipo durante la campaña que está por comenzar.

La decisión refleja la intención de la escudería británica de combinar juventud, talento y experiencia en distintas categorías, respaldando a su alineación titular encabezada por el campeón del mundo Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, dos de las grandes cartas de McLaren en el campeonato.

Juventud y proyección desde Europa

Con apenas 21 años, el italiano Leonardo Fornaroli vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras coronarse campeón de la Fórmula Dos, se integró a McLaren el mes pasado en un rol de prueba y desarrollo, y ahora su responsabilidad crecerá al convertirse en piloto reserva para la temporada.

Fornaroli continuará trabajando en el desarrollo del monoplaza, aportando información clave desde el simulador y en pruebas específicas, con el objetivo de apoyar el rendimiento de Norris y Piastri a lo largo del calendario. Para el joven piloto europeo, esta oportunidad representa un paso firme hacia la élite del automovilismo, dentro de una de las escuderías con mayor tradición en la Fórmula 1.

Además, su presencia refuerza la apuesta de McLaren por formar talento a largo plazo, pensando no solo en la temporada actual, sino en el futuro del equipo dentro del Gran Circo.

Pato O'Ward, orgullo mexicano y pieza clave

Para México y Latinoamérica, la noticia tiene un sabor especial. Pato O'Ward seguirá siendo parte de McLaren como piloto reserva, rol que ya desempeñó la temporada pasada, mientras continúa compitiendo en la IndyCar de Estados Unidos. El regiomontano se ha convertido en un nombre habitual dentro de la estructura del equipo, demostrando su valor tanto en pista como en el trabajo técnico.

Su continuidad refuerza la confianza que McLaren tiene en su talento y mantiene viva la ilusión de los aficionados mexicanos de verlo algún día como piloto titular en Fórmula 1. En paralelo, McLaren también confirmó que el neerlandés Richard Verschoor, tercero en la F2 el año pasado, competirá en las European Le Mans Series y realizará pruebas con el equipo, como parte de la preparación rumbo a su ingreso a la categoría de hipercoches del Campeonato Mundial de Resistencia en 2027.

La temporada de Fórmula 1 arrancará oficialmente el 8 de marzo en Australia, y McLaren ya tiene lista su estructura para afrontar el reto con ambición, talento y una clara visión de futuro.

