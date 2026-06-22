OFICIAL: Messi se convierte en el jugador con MÁS penales fallados en la historia de los Mundiales

Este lunes 22 de junio, en el marco de la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Messi no solo se convirtió en el máximo goleador en la historia de la fiesta mundialista, sino también oficialmente en el jugador con más penales fallados en la historia de los Mundiales (excluyendo tandas de desempate).

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Transcurría apenas el minuto 9 del encuentro frente a Austria en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. Tras una revisión en el VAR, el cuerpo arbitral dictaminó una pena máxima sobre Lautaro Martínez. El astro del Inter Miami se plantó con la calma que lo caracteriza frente al guardameta Alexander Schlager. Con el público de pie esperando un festejo legendario, Messi cruzó de más su disparo y el balón se marchó desviado por el poste derecho. El fallo silenció momentáneamente el estadio y sentenció un registro gris en la brillante trayectoria del rosarino.

¿Cuántos penaltis ha fallado Lionel Messi en Mundiales?

Con este yerro en territorio texano, Messi sumó su tercer penal fallado en Copas del Mundo sobre un récord de ocho intentos totales, superando al ghanés Asamoah Gyan, quien ostentaba la marca negativa con dos fallas desde Sudáfrica 2010. El historial negro del '10' frente al manchón penal en la gran justa se desglosa de la siguiente manera:

Rusia 2018 (Fase de grupos vs. Islandia): Atajado por Hannes Halldórsson.

Atajado por Hannes Halldórsson. Qatar 2022 (Fase de grupos vs. Polonia): Detenido por Wojciech Szczęsny.

Detenido por Wojciech Szczęsny. Mundial 2026 (Fase de grupos vs. Austria): Disparo desviado por línea de meta.

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La revancha de Messi: Máximo goleador histórico

Sin embargo, lo que parecía una noche de frustración se transformó rápidamente en una de las veladas más memorables del balompié internacional. La mística de Messi apareció al minuto 38 para poner el 1-0 y selló su obra maestra en el tiempo añadido de la segunda mitad para firmar un vibrante doblete que decretó el 2-0 definitivo de la Albiceleste.

Estos dos goles tuvieron un valor monumental: sirvieron para que Messi alcanzara las 18 anotaciones en Copas del Mundo. De esta manera, rompió el empate que sostenía con el alemán Miroslav Klose (16 goles) y se erigió de manera solitaria como el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de los Mundiales masculinos. Lionel Messi demostró una vez más que, incluso cuando la historia lo castiga con un récord indeseado, él responde escribiendo con letras doradas las páginas de la gloria eterna.

