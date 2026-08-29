¡OFICIAL! Este es el número que llevará Armando Hormiga González en el Olympiacos, equipo en el cual podría debutar el domingo 30 de agosto

El delantero mexicano Armando Hormiga González tendría este domingo su debut en Europa como jugador del Olympiacos de Grecia, escuadra que lo firmó hace una semana y media para cumplir el sueño de emigrar al viejo continente.

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La Hormiga González, ex atacante de las Chivas y que tiene en su joven carrera dos títulos de goleo de Liga MX y una participación en la Copa del Mundo del 2026, está ante el inminente debut, pues el cuadro griego lo anunció en la convocatoria oficial del equipo.

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La Hormiga González además saturó en la semana las redes sociales del Olympiacos cuando se subieron fotos y videos del ariete, en donde se le ve enchufado, integrado y listo para encarar paulatinamente los desafíos que se le presenten en el futbol de Grecia.

Este es el número OFICIAL que llevará Hormiga González

Hormiga González llevará en el dorso el número 34, mismo número que tenía en las Chivas Rayadas. Con Selección Mexicana llegó a usar el 14, como en la Copa del Mundo, el cual además evocó a Javier Chicharito Herández, aunque los minutos y oportunidades para el jugador fueron escasas.

En el sitio web del equipo ya aparece el azteca con ese número 34, el cual sigue eligiendo González en honor a su papá Armando González, quien en su carrera portó ese 34.

Armando Hormiga González y su contrato cojn Olympiacos

Olympiacos firmó a la Hormiga González hasta el verano del 2031, por un monto pagado a Chivas de 10 millones de euros, más un par de millones más si alcanza ciertos objetivos, siendo la venta que el cuadro rojiblanco tuvo al viejo continente, cuando se rumoró hace meses que sería un grupo mayor el que quizás podría emigrar.