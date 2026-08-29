ÚLTIMA HORA: Trabzonspor, donde juega Mohamed Salah, acelera las charlas con Milan por Santiago Gimenez

El mercado de pases europeo entra en su fase más caliente y el futuro de Santiago Gimenez promete convertirse en una de las grandes novelas del verano. De acuerdo con información del diario turco TAKA y haciéndose eco de una revelación de La Gazzetta dello Sport, el Trabzonspor ha lanzado una ofensiva formal para concretar el fichaje del delantero mexicano del AC Milan.

Santiago Gimenez: ¿Compañero de Mohamed Salah en la delantera del Trabzonspor?

Tras la sacudida institucional provocada por la dimisión del director técnico Fatih Tekke, la directiva del equipo del Mar Negro ha volcado todos sus esfuerzos en incorporar a un atacante de jerarquía. La meta principal de la cúpula turca es armar un ataque de ensueño para compartir vestidor con el astro egipcio Mohamed Salah, identificando en el seleccionado azteca al perfil perfecto para encabezar su proyecto deportivo. Según los reportes desde Europa, los contactos oficiales entre la dirigencia turca y el conjunto Rossonero ya han comenzado.

Pese a que el 'Bebote' sostiene contrato vigente con el Milan hasta 2028, su continuidad en San Siro se mantiene en una encrucijada. El delantero de 25 años arrancó el nuevo curso recuperándose de un problema en el tobillo; no obstante, los exámenes médicos confirman que la molestia no guarda gravedad ni representa un obstáculo físico para concretar su traspaso antes del cierre de registros.

¿Qué equipos se interesan por Santiago Gimenez?

Sin embargo, el Trabzonspor no la tendrá fácil en las negociaciones. El Porto ha reanudado formalmente las conversaciones con la directiva Rossonera para obtener al ariete mexicano mediante una cesión a préstamo con opción de compra, intensificando los contactos en los últimos días. A la puja se suma también la Fiorentina de la Serie A, club que mantiene un monitoreo constante sobre la situación del exjugador de Cruz Azul.

Trabzonspor’da Meksika dalgası: Milan’ın yıldızı Santiago Gimenez için temas başladıhttps://t.co/EagNdNDAKk — Taka Gazetesi (@TakaGazetesi) August 29, 2026

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Con el interés de Turquía, Portugal e Italia sobre la mesa, las próximas horas serán decisivas para definir el destino del artillero mexicano en el fútbol del Viejo Continente.

