¡Desde los 60 pesos! Estos son los PRECIOS OFICIALES de los boletos para la Serie del Rey entre Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana

Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco se enfrentan en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, y han quedado definidos los días de juego tanto en Toros Mobil Park como en el Estadio Centenario 27 de febrero de Tabasco. Ambas organizaciones también tienen listos los precios de los boletos para los miles de seguidores que buscan asistir a los partidos de esta vibrante final.

Toros de Tijuana llegó a Serie del Rey luego de derrotar a Sultanes de Monterrey, en tanto que Olmecas de Tabasco recientemente despacharon a los Pericos de Puebla en el Juego 5 que fue una locura en el Nido Verde. Los astados lograron el boleto el pasado miércoles y tienen 5 días de trabajo y descanso antes de recibir a Olmecas, en tanto que los cabezones van de regreso a Villahermosa a preparar maletar y celebrar, para que el lunes a primera hora emprendan el viaje a la frontera.

En tanto eso ocurre, los aficionados han recibido una gran noticia con el precio OFICIAL de los boletos para los juegos de Serie del Rey, los cuales no superan los 500 pesos en la localidad individual por juego y comenzando en el caso de Tijuana desde los 60 pesos.

Precio de los Boletos para los juegos 1 y 2 en Tijuana ¡Desde los 60 pesitos!

En redes sociales los aficionados se sorprenden por el precio de los boletos al parecer muy económicos, pero es real, Toros de Tijuana tiene los jardines en 60 pesos por persona para el Juego 1 y Juego 2, y el más caro es de 490 pesos.

Con esos precios además de ser una gran ayuda para el aficionado, aseguran un lleno brutal por lo accesible.

Jardines 60 pesos

General superior y preferente 180 pesos

1 y 3 base superior 320 pesos

1y 3 base preferente 320 pesos

Central superior 420 pesos

Central preferente 490 pesos

Olmecas de Tabasco, dispuestos a respetar precios de playoffs para la Serie del Rey ante Toros de Tijuana

Al menos dos juegos serán en Tabasco, y el Estadio Centenario del 27 de febrero se prepara para recibir a su afición y a la de Toros de Tijuana para esta Serie del Rey. La organización y directiva de los chocos, estarían respetando los precios y localidades previamente conocidos, y van los precios desde los 152 pesos en los que no se tiene un asiento asegurado pero sí un lugar dentro del parque desde el cual se pueda apreciar el partido.

El más caro estaría en 499 pesos, lo que sigue siendo muy accesible considerando que sería el boleto en el que eventualmente podría conocerse un campeón

Este es el calendario OFICIAL para los partidos de la Serie del Rey 2026

Juego 1 | martes 8 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 2 | miércoles 9 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

Juego 3 | viernes 11 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:30 horas

Juego 4 | sábado 12 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 19:00 horas

*Juego 5 | domingo 13 de septiembre | Estadio Centenario del 27 de febrero | 18:00 horas

*Juego 6 | martes 15 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*Juego 7 | miércoles 16 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*En caso de ser necesario

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