Pocos prestaron atención a esta queja de Messi sobre el árbitro ante Suiza: “No me faltes el respeto”

En duelo correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina se impuso 3 a 1 ante su similar de Suiza y de esta manera alcanzó su clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, una situación bastante curiosa fue generada por Lionel Messi, quien enfrentó al silbato del compromiso luego de una falta. ¿Qué pasó?

Sin lugar a dudas fue un partido muy tenso y en el cual hubo un expulsado. Los europeos pudieron hacerle frente al poderío ofensivo sudamericano y de este modo, alcanzaron a estirar el encuentro hasta el tiempo suplementario.

Y es que no solamente las complicaciones se pudieron apreciar en el verde césped. El capitán argentino y el silbante Joao Pinheiro también protagonizaron momentos cargados de incertidumbre, los cuales, indispusieron al crack argentino.

La Albiceleste quiere el pase a las semifinales|X: Argentina

¿Cuál fue el reproche de Messi durante el partido ante Suiza por los Cuartos de Final?

Después de algunas situaciones, el ex Barcelona se presentó bastante enérgico ante el colegiado y por este modo le remarcó con bastante fuerza. “No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mí háblame bien”, dijo.

La respuesta del árbitro principal no pudo conocerse, pero es posible que este intercambio haya estado cargado con reclamos elevados por ambos lados.

Es importante mencionar, que en este encuentro, Breel Embolo, uno de los jugadores de la escuadra europea recibió la tarjeta roja después de una revisión del VAR.

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¿Cuándo juega Argentina su próximo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El siguiente encuentro de la escuadra dirigida técnicamente por Lionel Scaloni será el miércoles 15 de julio. Este encuentro se va a estar disputando en el Estadio Atlanta y generará grandes repercusión en los amantes del fútbol internacional.

Es importante mencionar que el vencedor de este emparejamiento tendrá que acudir el domingo 19 a la gran final del campeonato para encontrarse ante el ganador de la llave entre España y Francia, compromiso que se realizará el martes 14 respectivamente.