¡Oficial!: Sergio Ramos firma con el PSG hasta 2023

Terminaron las especulaciones con el futuro de Sergio Ramos. El París Saint-Germain anunció su fichaje y el defensor español defenderá a la escuadra de Francia durante dos temporadas.

Luego de dejar al Real Madrid tras un vínculo de 16 años, Ramos firmó contrato hasta el 30 de junio de 2023.

"Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-Germain. Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que nunca olvidaré. Estoy orgulloso de ser parte de este proyecto tan ambicioso, de unirme a un equipo con grandes jugadores.

“Es un club que ya se ha demostrado al más alto nivel con bases sólidas. Quiero seguir creciendo con París y ayudar al equipo a trabajar para ganar títulos”, mencionó Ramos tras firmar su contrato.

A través de redes sociales, el club dirigido por Mauricio Pochettino le dio la bienvenida a Ramos con un video en el que se observa al jugador realizar las pruebas físicas, plasmar su firma que lo vincula al PSG y realizar una sesión de fotos para el conjunto de la Ligue 1.

💬 « Je viens ici avec l'envie de travailler dur et de gagner des titres, deux valeurs qui sont chères au club. Je suis heureux de faire partie de ce grand club. » 🔴🔵



Un mercredi en compagnie de @SergioRamos 👀#𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 pic.twitter.com/ThYQvWkctY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021

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Ramos seguirá portando el dorsal 4

Durante el video de presentación, Sergio Ramos aparece luciendo el mítico dorsal 4, el cual llevó con el Real Madrid en los últimos 16 años y con el que ha conquistado múltiples títulos.

A través de un comunicado, el París Saint-Germain compartió las palabras de su presidente.

“París da hoy la bienvenida a uno de los mejores jugadores de nuestro tiempo. Nos complace anunciar que Sergio Ramos se une a nosotros”, señaló el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

“Sergio es un futbolista completo, uno de los mejores defensores de la historia. Es un competidor nato, un líder y un gran profesional. Su vasta experiencia y sus ambiciones están en perfecta sintonía con las del club. Estoy orgulloso de verlo con la camiseta del Paris Saint-Germain y sé que nuestros seguidores le darán una bienvenida fantástica”, agregó.

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