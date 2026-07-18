Todos estos jugadores de España soñaban con jugar con Messi e intercambiar camisetas

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España no solo define al campeón del mundo, sino que también cumple un sueño de infancia para gran parte del plantel europeo. Jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Álex Baena, Eric Garcia, Gavi y Dani Olmo han confesado abiertamente su admiración por Lionel Messi, al punto de convertir el duelo contra el capitán albiceleste en uno de los momentos más esperados de sus carreras.

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Para muchos de estos futbolistas, que crecieron viendo a Messi como el máximo referente del futbol mundial, enfrentarlo en una final de Copa del Mundo representa una experiencia única. La admiración se traduce en los siguientes testimonios recogidos durante el torneo por Mundo Deportivo:



Lamine Yamal: Se mostró impresionado por el nivel vigente del argentino, calificando su rendimiento a los 39 años como "increíble".

Se mostró impresionado por el nivel vigente del argentino, calificando su rendimiento a los 39 años como "increíble". Pau Cubarsí: Considera a Messi su "ídolo desde la infancia" y admite que enfrentarlo será un desafío especial, ya que nunca lo ha visto en persona, ni siquiera como espectador en un campo de juego. Además, reconoció que, aunque conoce sus movimientos por haberlo visto tanto, su capacidad es "casi imposible de defender".

Considera a Messi su "ídolo desde la infancia" y admite que enfrentarlo será un desafío especial, ya que nunca lo ha visto en persona, ni siquiera como espectador en un campo de juego. Además, reconoció que, aunque conoce sus movimientos por haberlo visto tanto, su capacidad es "casi imposible de defender". Álex Baena: Colocó al argentino al mismo nivel que Andrés Iniesta en su lista de referentes y calificó la posibilidad de jugar contra él como "un sueño".

Colocó al argentino al mismo nivel que Andrés Iniesta en su lista de referentes y calificó la posibilidad de jugar contra él como "un sueño". Eric Garcia: Destacó la "locura" que significa ver a Messi desafiar el paso del tiempo, subrayando su inteligencia y capacidad de posicionamiento. Para el defensor, marcar a Leo sería un hito en su carrera, considerándolo "el mejor jugador que he visto nunca".

Messi va a tener que llevar cómo 22 camisetas 😭😭😭 pic.twitter.com/wleaH86you — Jeff (@JeffFcb14) July 17, 2026

Jugadores de España sueñan con tener la camiseta de Messi

El respeto y la devoción quedarán de lado durante los 90 minutos reglamentarios, donde España buscará arrebatarle el título a la Selección Argentina. Sin embargo, el destino final de la camiseta número 10 argentina parece estar más que disputado. Según los reportes, la demanda por intercambiar la casaca con Messi es tan alta que el capitán argentino "no va a tener camisetas suficientes" para satisfacer la ilusión de sus rivales. Al finalizar el encuentro, la admiración profesional dará paso nuevamente al "niño que casi todos ellos fueron alguna vez", iniciando la batalla final por obtener una de las prendas más valiosas del fútbol mundial.