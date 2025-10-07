deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX Femenil
OFICIAL: Tres equipos CLASIFICADOS a la liguilla del Apertura 2025

Tigres, Pachuca y América consiguieron su pase a la fase final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras superar las 30 unidades en la fase regular.

Erick De la Rosa
Liga MX Femenil
La Liga MX Femenil tiene a sus primeros tres invitados a la liguilla del Torneo Apertura 2025. Tigres, Pachuca y América consiguieron su boleto para pelear el título del certamen a tres fechas de que acabe la fase regular. Las Amazonas lo hicieron la semana pasada con 35 puntos y el liderato, mientras que, Tuzas y Águilas lo hicieron tras sus respectivas victorias ante Atlético San Luis y Rayadas de Monterrey en la fecha 14.

Con ello, tres de las grandes candidatas a llevarse el trofeo ya están calificadas y faltará definir a cinco clubes más que buscarán hacerles frente. Las Chivas del Guadalajara llegaron a 29 unidades tras su triunfo contra Pumas y están muy cerca de conseguir su boleto al igual que las Diablas Rojas del Toluca que han tenido un gran torneo y cosecha 28 puntos.

La pelea por los puestos de liguilla

De momento, Universidad Nacional marca la línea con 22 puntos y ser octavo lugar de la tabla de clasificación general. Arriba de las auriazules se encuentran León y Rayadas con 24 y 23 puntos respectivamente. Por otro lado, Cruz Azul, Atlético San Luis , FC Juárez y Atlas están en la pelea por los sitios de liguilla.

  1. Tigres - 35 puntos
  2. Pachuca -33 puntos
  3. América - 32 puntos
  4. Chivas - 29 puntos
  5. Toluca - 28 puntos
  6. León - 24 puntos
  7. Rayadas- 23 puntos
  8. Pumas - 22 puntos
  9. Cruz Azul - 21 puntos
  10. Atlético San Luis - 21 puntos
  11. FC Juárez - 20 puntos
  12. Atlas - 19 puntos

Cabe destacar que, después de las Rojinegras viene un pelotón con una diferencia de unidades significativa. Club Tijuana tiene 12 puntos y le sigue Querétaro con 10 unidades, por lo que se ve complicado que fuera de los equipos que están en la tabla anterior peleen por liguilla. Quedan nueve unidades por jugarse y hay cinco puestos de liguilla directa para nueve clubes que pelearán por ellos.

Tigres Femenil
América Femenil
Pachuca Femenil
Erick De la Rosa

