OFICIAL: Tres equipos CLASIFICADOS a la liguilla del Apertura 2025

La Liga MX Femenil tiene a sus primeros tres invitados a la liguilla del Torneo Apertura 2025. Tigres, Pachuca y América consiguieron su boleto para pelear el título del certamen a tres fechas de que acabe la fase regular. Las Amazonas lo hicieron la semana pasada con 35 puntos y el liderato, mientras que, Tuzas y Águilas lo hicieron tras sus respectivas victorias ante Atlético San Luis y Rayadas de Monterrey en la fecha 14.

3️⃣ equipos ya están clasificados a la Fase Final del Apertura 2025 y restan 5 lugares. 🎟️🔜



🤓 Toda la info aquí:#NuestroFutFem pic.twitter.com/kICoMKi7Uw — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) October 7, 2025

Con ello, tres de las grandes candidatas a llevarse el trofeo ya están calificadas y faltará definir a cinco clubes más que buscarán hacerles frente. Las Chivas del Guadalajara llegaron a 29 unidades tras su triunfo contra Pumas y están muy cerca de conseguir su boleto al igual que las Diablas Rojas del Toluca que han tenido un gran torneo y cosecha 28 puntos.

La pelea por los puestos de liguilla

De momento, Universidad Nacional marca la línea con 22 puntos y ser octavo lugar de la tabla de clasificación general. Arriba de las auriazules se encuentran León y Rayadas con 24 y 23 puntos respectivamente. Por otro lado, Cruz Azul, Atlético San Luis , FC Juárez y Atlas están en la pelea por los sitios de liguilla.

Tigres - 35 puntos Pachuca -33 puntos América - 32 puntos Chivas - 29 puntos Toluca - 28 puntos León - 24 puntos Rayadas- 23 puntos Pumas - 22 puntos Cruz Azul - 21 puntos Atlético San Luis - 21 puntos FC Juárez - 20 puntos Atlas - 19 puntos

Cabe destacar que, después de las Rojinegras viene un pelotón con una diferencia de unidades significativa. Club Tijuana tiene 12 puntos y le sigue Querétaro con 10 unidades, por lo que se ve complicado que fuera de los equipos que están en la tabla anterior peleen por liguilla. Quedan nueve unidades por jugarse y hay cinco puestos de liguilla directa para nueve clubes que pelearán por ellos.

