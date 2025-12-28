Ohio anunció quién será su nuevo entrenador en jefe tras el despido de Brian Smith

La Universidad de Ohio dio un giro importante en su programa de fútbol americano al anunciar la promoción de John Hauser como nuevo entrenador en jefe, luego del despido de Brian Smith por causa justificada. El movimiento busca enviar un mensaje de estabilidad tras semanas de turbulencia, marcadas por señalamientos de conducta inapropiada alrededor del anterior coach, que pusieron bajo la lupa a todo el programa.

Hauser, quien se desempeñaba como coordinador defensivo y además fungía como entrenador interino, venía de guiar a los Bobcats a una victoria 17-10 sobre UNLV en el Scooter’s Coffee Frisco Bowl, resultado que reforzó la confianza de la directiva en su liderazgo en la banda lateral. Su nombramiento pretende dar continuidad al trabajo realizado dentro del vestidor y minimizar el impacto del cambio en un equipo que ha sido competitivo en las últimas campañas.

¿Quién es John Hauser?

El nuevo entrenador en jefe llegó a Ohio en 2022 como coach de safeties, dando sus primeros pasos dentro del staff defensivo del programa de football colegial antes de ir ganando mayor responsabilidad en muy poco tiempo. Para 2023 fue promovido a coordinador del juego aéreo defensivo y posteriormente, antes de la temporada 2024, asumió las riendas completas de la defensa como coordinador, además de ser nombrado entrenador asociado.

Bajo el mando de Hauser, la defensiva de los Bobcats se consolidó como una de las más sólidas del país, permitiendo apenas 295.2 yardas por juego, la octava mejor marca de la FBS, y solo 17.46 puntos por encuentro, cifra que los situó en el puesto 11 a nivel nacional. Esa consistencia en el costado defensivo fue clave para que Ohio terminara la campaña con marca de 9-4, reforzando la narrativa de que el nuevo entrenador es un pilar del proyecto.

En un comunicado, Hauser subrayó que Ohio es un lugar especial para su familia y destacó el fuerte sentido de comunidad alrededor de la universidad y del programa de fútbol, dejando claro que su objetivo es construir sobre la tradición de éxito de cara al 2026 y más allá. Su reto será mantener el nivel competitivo de los Bobcats en medio de un panorama cambiante, con la vista puesta en el inicio de la temporada 2026, cuando el equipo abrirá ante Nebraska el 5 de septiembre.

Por qué despidieron a Brian Smith

El despido de Brian Smith se produjo el 18 de diciembre, cuando la institución anunció que el entrenador era removido por causa justificada tras serias acusaciones de mala conducta profesional. Entre los señalamientos figuran alegatos de que mantenía una relación romántica con una estudiante, así como un incidente de presunta intoxicación pública, hechos que la universidad tomó con máxima seriedad.

La directiva consideró que esas acusaciones atentaban contra los estándares de comportamiento que se esperan de un representante del programa, especialmente en un rol tan visible como el de entrenador en jefe, por lo que optó por cortar vínculos con Smith para proteger la integridad de la institución y de sus jugadores. La decisión también abre la puerta a un nuevo capítulo, con la expectativa de que el liderazgo de Hauser marque distancia clara respecto a cualquier tipo de controversia extradeportiva.

El nombramiento de Hauser representa al mismo tiempo continuidad y renovación: continuidad en el esquema defensivo y en el núcleo de un grupo que ha ganado 40 juegos en las últimas cuatro temporadas, y renovación en la imagen pública del programa, ahora bajo la guía de un técnico visto como líder fiable dentro y fuera del terreno. El director atlético Slade Larscheid remarcó que Hauser ha sido pieza clave del éxito reciente de Ohio y subrayó su enfoque en la experiencia integral del estudiante-atleta, un mensaje que busca recuperar la confianza de aficionados, jugadores y reclutas.