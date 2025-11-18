Los mejores jugadores que se perderán el Mundial 2026: sorprende a todos en México

Pese a que la FIFA amplió el número de participantes de 32 a 48 selecciones, el Mundial 2026 ya tiene algunas ausencias de peso confirmadas. Mientras que cracks como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Kylian Mbappé cuentan los días para el inicio del certamen, otras figuras aún se lamentan por no haber superado las Eliminatorias.

El incremento de participantes le vino bien a varios países que hacía tiempo no jugaban la Copa del Mundo o que se preparan para disputarla por primera vez en su historia. Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán son claros ejemplos de esto. Sin embargo, a otras selecciones se les dificultó el acceso de igual manera.

Cracks que se perderán el Mundial 2026

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá contará con varias figuras de primer nivel, aunque también echará de menos a estos cracks que no pudieron clasificarse:



Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta)

(Nigeria/Atalanta) Albert Gudmundsson (Islandia/Fiorentina)

(Islandia/Fiorentina) Alexander Isak (Suecia/Liverpool)

(Suecia/Liverpool) Alexis Sánchez (Chile/Sevilla)

(Chile/Sevilla) Arturo Vidal (Chile/Colo Colo)

(Chile/Colo Colo) Benjamin Sesko (Eslovenia/Manchester United)

(Eslovenia/Manchester United) Bryan Mbeumo (Camerún/Manchester United)

(Camerún/Manchester United) Conor Bradley (Irlanda del Norte/Liverpool)

(Irlanda del Norte/Liverpool) Dejan Kulusevski (Suecia/Tottenham)

(Suecia/Tottenham) Dominik Szoboszlai (Hungría/Liverpool)

(Hungría/Liverpool) Dušan Vlahović (Serbia/Juventus)

(Serbia/Juventus) Giorgi Mamardashvili (Georgia/Liverpool)

(Georgia/Liverpool) Jan Oblak (Eslovenia/Atlético Madrid)

(Eslovenia/Atlético Madrid) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

(Georgia/PSG) Pierre Emerick Aubameyang (Gabón/Olympique de Marsella)

(Gabón/Olympique de Marsella) Salomón Rondón (Venezuela/Real Oviedo)

(Venezuela/Real Oviedo) Viktor Gyökeres (Suecia/Arsenal)

(Suecia/Arsenal) Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray)

Además de estos nombres de primer nivel, otras figuras corren riesgo de sumarse a la lista próximamente. Estrellas como Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Patrik Schick, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński y Oleksandr Zinchenko, entre tantos otros, todavía no lograron la clasificación.

