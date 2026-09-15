Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuna, Serie del Rey EN VIVO Juego 6: Transmisión EN VIVO y GRATIS del partido de LMB HOY 15 de septiembre

Los Toros de Tijuana llegan arriba en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol sobre los Olmecas de Tabasco que este martes 15 de septiembre, salen al diamante del Estadio Mobil Park buscando a toda costa la victoria para empatar la serie 3-3, forzar un Juego 7 y aspirar al segundo campeonato en su historia.

Los Toros de Tijuana ganaron dos juegos en Tabasco, algo que no estaba en el pronóstico, pero hace una semana cuando comenzó esta historia, los Olmecas derrotaron a Toros en Tijuana.

Toros, de vencer esta noche de Independencia, sumarán su tercer campeonato en su historia, luego del obtenido en 2017 y 2021 cuando brillaron en Liga Mexicana de Beisbol.

Tabasco quiere hacer tropezar a la novena local ante su gente que ahora ha agotado los boletos; los Olmecas no ganan un campeonato desde 1993 y es ahora cuando deben de darlo todo por su paciente afición, aunque la tarea no será nada sencilla.

Hora de la transmisión del Juego 6 de Serie del Rey y dónde ver el juego

Juego 6 Serie del Rey: Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Hora: 8:30 PM

Transmisión: Canal Youtube | Página de Facebook | aztecaceportes.com

Los beisbolistas más peligrosos de Toros de Tijuana previo al Juego 6 de Serie del Rey

En lo que va de postemporada, Isaac Rodríguez luce entre los hombres de mayor peligro con su .333, ademas de cuatro carreras producidas y los 13 pasaportes que ha negociado en 19 partidos.

Celestino presenta un promedio de bateo de .325 con 12 carreras anotadas. Cordero tiene .262 de bateo pero es líder de jonrones en playoffs con cuatro.

Hernán Pérez presume de un .293, con dos dobles, dos cuadrangulares y 16 carreras remolcadas.

Los beisbolistas más peligrosos de Olmecas de Tabasco previo al Juego 6 de Serie del Rey ante Toros de Tijuana

Por los Olmecas de Tabasco, destaca Carlos Arellano con su .353 de promedio de bateo, Calvin Estrada con el .357 y seis dobles más dos triples y un cuadrangular.

Seth Beer tiene un .313 de promedio de bateo, ademas de 19 carreras remolcadas.

Los abridores al Juego 6 de la Serie del Rey Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

El duelo de lanzadores será entre Jeremy Rhoades de 33 años. Llegará con un 4.45 de ERA en seis juegos de playoffs; ha permitido 15 carreras y ha logrado 26 ponches en 30.1 tercios de labor.

Por Toros de Tijuana, Adonis Medina lanzará para los astados, arribando con su 1.61 de ERA en 5 juegos; ha permitido 15 hits con 5 carreras ha repartido 8 pasaportes y 12 chocolates.

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