El 11 ideal de jugadores de Selección Mexicana que no van a Qatar 2022

La Selección Azteca hará campamento en Girona, España para tener sus últimos exámenes de cara al Mundial de Qatar 2022, la prelista dada a conocer por el Tata Martino delimitó algunos futbolistas que verán canceladas sus aspiraciones por representar México en la justa invernal.

Desde Carlos Acevedo, hasta Alejandro Zendejas, hay nombres de futbolistas que tuvieron un rendimiento adecuado en la temporada y que, sin embargo, se quedaron con las ganas de recibir alguna oportunidad de mostrarse en los ensayos finales en Europa para hacerse de un boleto para Qatar 2022.

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Los olvidados por Gerardo Martino para la Copa del Mundo

Carlos Acevedo

Para muchos uno de los ‘grandes olvidados’, pues el guardameta mexicano ha mostrado un rendimiento muy consistente con el equipo de Santos, por su edad (26) años, se podría pensar que Qatar pudo significar un buen inicio en su carrera como proyección para las siguientes justas mundialistas. Lo cierto es que no acabó con llenar el ojo al cuerpo técnico de Gererdo Martino.

Julián Araujo

El latreal del Galaxy Julián Araujo fue considerado para algunos compromisos con la Selección Azteca, tales como: Chile, Panamá y Surinam respectivamente. El futbolista azteca tiene 21 años y se proyecta como uno de los jugadores con interesante futuro para los próximos años.

Israel Reyes

Su desempeño en la zaga central con el Puebla ha hecho que Israel Reyes sea uno de los jugadores con buen cartel dentro del futbol mexicano. Incluso algunos rumores han señalado que América sería uno de los equipos interesados en hacerse de sus servicios para reforzar la central del club. Lo cierto es que al zaguero no le alcanzó para convencer al 'Tata' Martino y por ende se perderá el Mundial de Qatar 2022.

Fernando Beltrán

El ‘Nene’ Beltrán fue de los jugadores más regulares para Chivas en el torneo, su buen control de balón y su habilidad le convierten en un mediocampista muy solvente y de buena toma de desiciones dentro del campo. Fernando Beltrán formó parte de la Selección Azteca que consiguió la medalla de bronce en Tokyo 2020.

Aldo Rocha

Bicampeón con el Atlas, Aldo Rocha fue un contención fundamental para que los Rojinegros superaran su sequía de 70 años sin levantar un título de liga. Con 26 años se vuelve un activo a considerar por el cuerpo técnico de México, no obstante, y dada la competencia en la zona, se quedó sin la oportunidad.

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Marcelo Flores

Un futbolista muy desequilibrante, su experiencia en el Arsenal de Inglaterra lo volvieron un elemento apreciable para Gerardo Martino, recibió la confianza ante Surinam en la CONCACAF Nations League, donde tuvo la valentía de cobrar desde los 11 pasos, pero dejó pasar la oportunidad de oro y falló su oportunidad, viendo probablemente en ese momento su participación con la Selección del 'Tata'.

Marcelo Flores no es titular con el Real Oviedo, pero suma 302 minutos repartidos en ocho duelos, aún sin marcar en lo que va de la temporada.

Javier Hernández

El olvidado que generó la mayor polémica es sin duda Javier Hernández, 18 goles en la temporada con el Galaxy hicieron cuestionar a muchos medios sobre un posible llamado para el ex delantero del Manchester United. Es el máximo goleador de la Selección Azteca y ha participado en 3 Copas del Mundo, viendo goles en todas ellas.

Un tema extra deportivo es lo que ha privado al delantero de la MLS a continuar con su legado en la Selección Mexicana, desde el incidente posterior al partido amistoso contra Argentina de 2019 no es tomado en cuenta.

Carlos Vela

Posiblemete el futbolista con mayor talento ofensivo para la Selección Azteca, viene firmando temporadas superlativas con el LAFC, cabe señalar que en su caso no ha sido un olvidado, sino que Carlos Vela ha externado en más de una ocasión su deseo por no participar más en los compromisos referentes al combinado nacional. Por lo que México perderá a uno de sus mejores elementos. 12 goles suma en la actual temporada con su club.

Alejandro Zendejas

Uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Liga MX, Alejandro Zendejas tuvo una temporada brillante con América, marcó 7 goles y registró 2 asistencias en la presente temporada donde los azulcremas dominaron el torneo con 38 puntos.

Pese a tener serios problemas de generación de juego, el Tata Martino ha olvidado por completo los servicios del extremo de Coapa.