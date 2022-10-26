El uniforme que usaría la Selección Mexicana en Qatar 2022

Estamos 25 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana hará su debut hasta el 22 de noviembre cuando se midan ante su similar de Polonia, y comenzará una nueva aventura en el historial de nuestro país.

Para esta justa, como es una costrumbre, México vestirá una vez más, con playera verde, short blanco y calcetas rojas, una tradición a lo largo de las Copas del Mundo. Aunque a veces han tenido que combinar sus indumentarias por reglamento de FIFA, como sucediera en el 2014, cuando se midieron ante Croacia, con camisola verde, short negro y calceta roja.

Así luce la playera de visitante de México para el Mundial Qatar 2022

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La Selección Mexicana jugará de verde en el Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con nuestro insider David Medrano, la Selección Mexicana no podrá usar el uniforme blanco, pues la FIFA habría solicitado a los dirigidos por Gerardo Martino usar durante toda la fase de grupos la playera verde.

Ante Lewandowski y compañía, México sería local, y por reglamento tendría que vestir dicho uniforme; frente Argentina, ellos serían los de casa -administrativamente- y ocuparían su indumentaria blanca, lo que deja a los nuestros sin opciones; el último encuentro, ante Arabia Saudita, los árabes también serían locales, y su uniforme una vez más el blanco, lo que deja al equipo del 'Tata' con el uniforme tradicional.

En caso de acceder a los Octavos de Final, ese día, se podría ocupar el jersey blanco, pues de acuerdo a los pronósticos sería ante Francia, que viste de Azul; por lo tanto la Selección Mexicana podría ocupar el blanco, con short y calceta roja.

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Calendario de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022

Martino y sus pupilos arrancan actividades el próximo 9 de noviembre frente a su similar de Irak, donde solo podrá ocupar jugadores que militan en la Liga MX; el 16, su último compromiso antes de su debut en Qatar 2022 será ante Suecia, y al terminar el encuentro se dará a conocer la lista de 26 que asistirán a la Copa del Mundo.