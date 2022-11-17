El 11 de los ‘olvidados’ por el Tata Martino para Qatar 2022

La Selección Mexicana cerró filas en Girona con una derrota de 2-1 ante el equipo de Suecia para participar en Qatar 2022. El cuadro azteca ligó un total de 5 victorias en los últimos 12 partidos disputados y dejó una sensación de 'dudas', en lo que significó el último ensayo antes de realizar el viaje a Doha.

El técnico Gerardo 'Tata' Martino, dio a conocer su lista definitiva de 26 futbolistas con los que encarará el Mundial de Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre en el Estadio 974, ante Polonia. Una plantilla que cuenta con toda la confianza del estratega argentino, pero que ha sido sujeta de multiples cuestionamientos desde que se anunció.

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Los olvidados por el Tata Martino

Entre los futbolistas que no entraron en los planes definitivos del estratega argentino para representar a la Selección Mexicana en Qatar 2022 destacan los siguientes nombres:

Carlos Acevedo: El guardameta de Santos Laguna mantuvo un nivel muy regular en el torneo, si bien, se pensaba que podría entrar en la lista final por su proyección al mundial de 2026, el Tata Martino lo dejó fuera de Qatar 2022.

Julián Aráujo: Tuvo llamados muy esporádicos y contó con poca confianza, pero se mantuvo muy bien en su club, incluso sonando en diversas ocasiones para llegar al futbol de Europa.

Emilio Lara: El canterano del América tuvo un crecimiento exponencial, su polivalencia le volvieron un recurrente en el 11 títular del Tano Ortíz, por lo que bien pudo haber tenido más oportunidad en Selección Mexicana.

Aldo Rocha: Fundamental en el bicampeonato de Atlas, el mediocampista siempre fue sólido en el equipo rojinegro, con liderazgo y calidad bien pudo haber contado con más llamados y minutos en el equipo de Gerardo Martino.

Erick Sánchez: El jugador de Pachuca fue uno de los 'cortados' previo al Mundial de Qatar 2022, su técnica y regularidad con Pachuca lo llevaron a disputar un boleto hasta los últimos días, pero el técnico decidió dejarlo fuera.

Víctor Guzman: Tuvo una participación brillante en la Final ante Toluca, siendo el hombre desequilibrante en los metros finales. Incluso 'El Pocho' se hizo sentir en el marcador para darle el título al Pachuca.

Carlos Vela: Uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, no obstante, el delantero ha externado en reiteradas ocasiones que no está interesado en participar en Qatar 2022, por lo que quedó fuera del mundial.

Diego Lainez: Se pensaba que tendría muy segura su participación en la Copa del Mundo, pero en los últimos días todo cambio para el canterano del América. Sus pocos minutos en el Betis y en el Braga de la liga de Portugal no le alcanzaron para estar en la lista final. Su desequilibrio es innegable, pero su irregularidad le pasó factura.

Santiago Giménez: Para muchos la gran injusticia de esta lista definitiva de jugadores en Qatar 2022. 'El Bebote' fue el máximo goleador en la Europa League y mantuvo una buena relación entre los minutos disputados y los goles cosechados. Por su juventud y participación en el viejo continente se pensaba que sería uno de los atacantes fuertes del equipo azteca, pero no fue así para Martino.

Javier Hernández: El delantero en mejor forma del semestre, sin embargo, una situación extra-cancha lo privó de estar entre los 26 convocados finales e incluso, de estar en la pelea por un boleto a Qatar 2022, pues el Chicharito fue prácticamente borrado de la Selección Mexicana.

