Argentina podría tener cambios de último momento para Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está prácticamente a la vuelta de la esquina y uno de los rivales de México aún podría tener algunos cambios en su convocatoria. Se trata de la Selección de Argentina que se vería forzada a realizar algunas modificaciones de último minuto debido a las lesiones de dos de sus jugadores.

Así lo confirmó el director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, después de la goleada por 0-5 a los Emiratos Árabes Unidos en el último partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo, pero aún no están a salvo los 26 seleccionados.

“Hay posibilidades de que la lista de 26 jugadores para el Mundial cambie; veremos”, declaró el estratega argentino, al término de dicho encuentro en Abu Dhabi.

Esta declaración se debió a que un par de jugadores seleccionados estarían presentando lesiones o con problemas físicos. Por esa razón se está empezando a especular en torno a alguna posible modificación, ya que tienen hasta 24 horas antes de su primer partido ante Arabia Saudita el 22 de noviembre para anunciarla.



“Hay jugadores que no están 100 por ciento bien. Queremos ser cautos y ver cómo evolucionan. No puedo garantizar que todos los jugadores estén bien. Algunos no jugaron por precaución. Tenemos algunos problemas físicos y tenemos días para definir la lista. Hay que ser cautos”, agregó el estratega.

¿Quiénes son los juagdores que podrían salir de Argentina?

De acuerdo a medios argentinos, el defensa Cristian Gabriel ‘Cuti’ Romero y el delantero Nicolás González serían los dos juagdores que podrían salir de la convocatoria de la Selección de Argentina, al haber sufrido lesiones con sus clubes y se sumarían al gran número de bajas que se han presentado unas semanas antes del Mundial de Qatar 2022.