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Fútbol

¡Victoria en la Europa League! Olympiacos gana 2-1 ante Jagiellonia Białystok con gol de la Homiga González

Olympiacos consigue llevarse la victoria al terminar derrotando 2-1 al Jagiellonia Białystok con gol de la Homiga González en la Europa League

Armando González Olympiac
|Olympiacos

Escrito por: Iván Vilchis

Olympiacos suma sus primeros 3 puntos en la Europa League luego de ganar ante Jagiellonia Białystok en la fecha 1. El encuentro terminó 2-1 y la victoria tiene responsabilidad de la Hormiga González que logró marcar el gol del empate al minuto 43 del primer tiempo.

Previa Olympiacos vs Jagiellonia Białystok

Este miércoles 16 de septiembre del 2026, la Hormiga González tendrá su primer partido con el Olympiacos enfrentandose vs Jagiellonia Białystok en la fecha 1 de la Europa League.

Encuentro que se disputa en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Georgios Karaiskakis.

Así llegan Olympiacos vs Jagiellonia Białystok

Olympiacos, en la Superliga griega van en secto lugar con 7 puntos en 4 partidos (2V-1E-1D, 3 goles anotados -2 goles recibidos). El último partido fue una derrota 0-1 en casa ante el OFI Creta, el debut de Alguacil.

Por otra parte, en la Ekstraklasa polaca está octavo lugar con 12 puntos en 7 partidos (4V-0E-3D, 11 goles a favor y 10 recibidos).

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