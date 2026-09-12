Olympiakos 0-0 OFI: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del partido de la Hormiga González HOY sábado 12 de septiembre de 2026 de la Super Liga de Grecia; marcador online

El Estadio Georgios Karaiskakis albergar este sábado 12 de septiembre el duelo de la Jornada 4 de la Superliga de Grecia entre el Olympiacos y el OFI Creta. La escuadra albirroja busca mantener su paso firme en la cima de la tabla antes de emprender su camino en la UEFA Europa League.

El gran foco de atención para el futbol mexicano está en la convocatoria de Armando 'Hormiga' González. El ariete azteca viene de una actuación brillante a mitad de semana en la Copa de Grecia, firmando un doblete y una asistencia en el triunfo 3-2 sobre Volos. Su rendimiento le abre las puertas para disputar su primera titularidad en la Superliga bajo las órdenes del nuevo estratega Imanol Alguacil.

El Olympiacos parte como amplio favorito para imponerse ante un OFI Creta que suele sufrir en la feudo helénico. Con una racha de 15 triunfos consecutivos en casa y una solidez defensiva abrumadora, los locales buscarán resolver el encuentro desde los primeros minutos con el olfato goleador de la 'Hormiga' como principal amenaza.

Pronóstico del Olympiacos vs OFI Creta hoy sábado 12 de septiembre 2026

Olympiacos parte como el claro favorito para llevarse la victoria. El equipo local llega invicto en el inicio de la Super Liga de Grecia y cuenta con una marcada superioridad en el historial reciente contra OFI Creta. Resultado: Victoria de Olympiacos (1-0 o 2-0).

Horario y dónde seguir en vivo el Olympiacos vs OFI Creta

Horario: 10:00 horas tiempo del centro de México

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