Olympique de Marsella se impone ante el AEK Atenas de Orbelín Pineda | Europa League

El Olympique de Marsella no tuvo piedad ante el AEK Atenas de Matias Almeyda en la jornada 3 de la UEFA Europa League.

El partido tuvo como sede el Stade Vélodrome (Marsella) en donde los locales ganaron con comodidad ante un equipo griego absolutamente dominado.

El mexicano, Orbelín Pineda jugó los 90 minutos de juego y además metió el gol que ponía el empate 1-1 del compromiso. Posteriormente el Marsella terminó anotando dos goles más.

El Marsella y el AEK Atenas solo se han enfrentado en una ocasión anterior en gran competición europea, teniendo lugar en los Octavos de Final de la Copa de Europa de 1989-90 con el club francés avanzando de ronda por un global de 3-1 entre los dos partidos.

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Min69: Jordan Veretout (Marsella) convierte con sangre fría un penalti disparando con precisión junto al poste derecho. ¡Buena ejecución!

Min60: ¡Amine Harit (Marsella) bate al portero con un lanzamiento de penalti muy bien ejecutado!

Min57: ¡Atención! El árbitro hace la señal del VAR y revisará el incidente ocurrido con anterioridad. ¡Cican Stankovic (AEK) podría ver la tarjeta roja! Veamos qué decisión toma.

Min56: Daniel Stefanski pita falta de Cican Stankovic (AEK). Marsella lanzará el penalti. ¡La mejor ocasión para marcar!

Min53: ¡Gol! ¡Orbelín Pineda (AEK) envía el balón fuera del alcance del portero!

Min28: ¡Gol! Vitinha (Marsella) no falla ante la portería tras una brillante jugada colectiva.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Salen las alineaciones de los equipos.

El AEK Atenas salta con Orbelín Pineda como titular

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👨‍🍳📝 #OMAEK



Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 🇮🇹 pour cette 3️⃣ème journée d’@EuropaLeague ! ⚔️ pic.twitter.com/KH8FtiTqfd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2023

El AEK Atenas ha perdido siete y no ha ganado ninguno de sus anteriores nueve partidos fuera de casa contra equipos franceses entre todas las competiciones europeas, anotando solo tres goles a la vez que encajaban un total de 20 en esos encuentros.

Los partidos del Marsella en esta temporada de la UEFA Europa League han visto al equipo de casa ponerse por delante por dos goles, con el quiero francés remontando hasta lograr el empate 3-3 con el Ajax en la jornada 1 antes de ceder su propio ventaja de 2-0 para terminar empatando con el Brighton en la jornada 2.

Tras su victoria 3-2 en la jornada 1 sobre el Brighton, el AEK Atenas buscará ganar consecutivamente fuera de casa en la misma campaña de la Copa de la UEFA Europa League por primera vez, en la cual, es su 24° participación en la compleción.

Desde el renombramiento de la UEFA Europa League en 2009, solo Radamel Falcao ha marcado más goles en la competición (30) que el delantero del Marsella Pierre-Emerick Aubameyang (26).

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