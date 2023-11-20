Los DT´s mexicanos que serían opción para Chivas en el Clausura 2024

Las Chivas se encuentran bajo una incertidumbre, previo a disputar la Liguilla del Torneo Apertura 2023, con el propósito de volver a llegar a una final como el certamen pasado. El problema del conjunto tapatío protagoniza el entrenador Veljko Paunovic, quien aún no renueva su contrato.

El estratega serbio sigue sin extender su vínculo con el Guadalajara a poco más de un mes de que se termine, por lo que el contrato del técnico europeo vence en diciembre de este año y aún sigue sin mostrar una intención clara de alargar su compromiso.

Programa 2: Los mejores momentos de En Caliente | Resumen

Tal vez te puede interesar esto: ¿Quién es Beñat San José, director técnico que está cerca de regresar a la Liga BBVA MX?

Ante esta situación la directiva del Rebaño Sagrada encabezada por Fernando Hierro estaría comenzando la búsqueda de diferentes alternativas para hacerse cargo del equipo en el Clausura 2024 en caso de que Paunovic no siga al mando de la escuadra rojiblanca en el siguiente campeonato.

De acuerdo a varios reportes, Veljko no estaría seguro de seguir en el cargo luego de varias situaciones que no le gustaron al entrenador quien ante estos roces con la directiva y su propio plantel, por lo que el proyecto deportivo se tambalea.

Durante su estancia en la Liga BBVA MX, “Pauno” en dos campeonatos ha disputado un total de 40 encuentros desde el banquillo, en los que tiene un récord de 20 victorias, 8 empates y 12 derrotas.

Cabe recalcar, que en esta misma temporada Veljko estuvo relacionado en torno a una posible salida con el Almería de La Liga. Por lo que en caso de concretarse te presentamos los directores técnicos que están disponibles.

Los técnicos mexicanos disponibles

Ignacio Ambriz

Gerardo Espinoza

José Manuel de la Torre

Víctor Manuel Vucetich

Los conocidos de la Liga MX

Diego Cocca

Ricardo Ferretti

Diego Alonso

Hugo Sánchez

Tal vez te puede interesar esto: La joven figura de la Liga BBVA MX que buscaría Chivas para el Clausura 2024