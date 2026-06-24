La opinión de un argentino sobre México que hizo estallar la polémica en redes: “Sigue siendo mala”

La Selección Mexicana aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en sus dos primeros compromisos. Sin embargo, no todos quedaron convencidos con el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre.

En las últimas horas, un comentario publicado en redes sociales por el usuario argentino conocido como "Micha" generó debate entre aficionados de distintos países al compartir su evaluación de las 48 selecciones participantes tras la segunda jornada de la fase de grupos.

Terminamos la fecha 2 concluyendo que:



🇨🇿Chequia: Se defiende pero tiene errores

🇿🇦Sudafrica: Amateur

🇨🇭Suiza: Buena y mejorada

🇧🇦Bosnia: Mala, no le da

🇨🇦Canada: Muy potente en ofensiva

🇶🇦Qatar: La peor del mundial

🇲🇽Mexico: Sigue siendo mala

🇰🇷Corea: No le da, muy verde

🇺🇸USA:… — Micha (@ElMichalito) June 24, 2026

El comentario sobre México que generó polémica

A través de la red social X, el usuario publicó una lista con su opinión sobre cada selección y calificó a México con una frase que rápidamente llamó la atención de los aficionados. "México: sigue siendo mala", escribió el creador de contenido, pese a que el conjunto nacional suma seis puntos y ya tiene asegurado su lugar en la siguiente ronda del torneo.

La publicación alcanzó decenas de miles de visualizaciones y provocó respuestas tanto de aficionados mexicanos como de seguidores de otras selecciones que cuestionaron varios de los análisis compartidos.

Las reacciones que aparecieron en redes

Además de la valoración sobre México, el usuario calificó a Argentina como una "locura", consideró a Francia como una de las máximas candidatas al título y describió a Canadá como una selección "muy potente en ofensiva".

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Las respuestas no tardaron en aparecer. Algunos usuarios coincidieron con parte del análisis, mientras que otros criticaron duramente la evaluación y señalaron que varios equipos fueron juzgados de manera exagerada tras apenas dos jornadas de la fase de grupos. Mientras tanto, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Chequia en la última fecha del Grupo A con el objetivo de cerrar la primera ronda con paso perfecto.

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