El comentario de un argentino sobre México que hizo estallar a las redes: “Se va del Mundial”

La victoria de México sobre Corea del Sur en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo generó celebración entre los aficionados mexicanos, sino también un intenso debate en redes sociales. Un comentario publicado por un usuario argentino se volvió viral después de poner en duda las posibilidades del conjunto dirigido por Javier Aguirre en las rondas de eliminación directa.

La polémica surgió en X, donde varios usuarios discutían el rendimiento de la Selección Mexicana tras asegurar su pase a los dieciseisavos de final. Lo que parecía una conversación más sobre futbol terminó convirtiéndose en una tendencia que acumuló miles de reacciones.

Mexico apenas se enfrente una selección medianamente buena se va del mundial. — BarçaArgento (@BarcaArgento__) June 19, 2026

El comentario que encendió la discusión

Todo comenzó cuando algunos aficionados destacaron la victoria de México ante Corea del Sur y defendieron el nivel mostrado por el equipo nacional. En medio del intercambio apareció la opinión de un usuario identificado como "BarçaArgento", quien aseguró que México era superior a Corea del Sur, pero lanzó una predicción que rápidamente generó controversia.

"México apenas se enfrente una selección medianamente buena se va del mundial", escribió el aficionado argentino. La publicación provocó respuestas inmediatas tanto de seguidores mexicanos como de otros usuarios sudamericanos, quienes debatieron sobre las posibilidades de México en las fases eliminatorias del torneo.

México ya está en dieciseisavos

Mientras las redes sociales mantienen la discusión, la realidad es que la Selección Mexicana ya aseguró su lugar en la siguiente ronda tras sumar dos victorias consecutivas en el Grupo A. Ahora el equipo de Javier Aguirre espera conocer a su rival para los dieciseisavos de final, que saldrá de los grupos C, E, F, H o I, donde aparecen selecciones como España, Uruguay, Países Bajos, Senegal y Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR:

Por lo pronto, la polémica sigue creciendo en internet, donde miles de aficionados continúan debatiendo si México tiene argumentos suficientes para avanzar más allá de la primera ronda de eliminación directa.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.