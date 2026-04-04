Esto piensa la afición de Sudáfrica a semanas para el juego vs México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Nacional de Sudáfrica ha disputado dos juegos de preparación más rumbo al duelo inaugural que vivirá frente al combinado de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que se llevará a cabo el jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte.

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Con el objetivo de conocer más del futbol centroamericano, Sudáfrica enfrentó un par de veces al combinado de Panamá, el cual también estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y pese a los resultados en cancha, la afición sudafricana no tiene un buen augurio respecto al juego que vivirá ante México.

¿Afición de Sudáfrica no cree en su país rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fue durante los cotejos ante los panameños que la afición de Sudáfrica, a través de redes sociales, compartió sus sensaciones respecto a lo que se vislumbra para el país en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. La mayoría de estas, cabe destacar, son muy poco alentadoras.

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En esencia, muchos aficionados consideran que su selección no superará la fase de grupos en donde se medirán, entre otras selecciones, a México. Del mismo modo, reprochan la ausencia de algunos futbolistas como Iqraam Rayners, así como el poco aporte a la ofensiva que el cuadro sudafricano tiene.

Posiblemente, el comentario más viral que hubo en redes sociales fue el siguiente: “No estamos preparados para el Mundial. Mandala parece no saber cómo utilizar a sus jugadores. El equipo cobró más vida después de los cambios”, mismo que refleja la poca confianza que la afición tiene en Sudáfrica.

México, ¿favorito a ganar el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En esencia, la Selección Nacional de México parte como favorita para obtener el primer lugar del Grupo A considerando que disputará los tres partidos en territorio nacional. Por tal motivo, obtener el triunfo en su debut ante Sudáfrica luce fundamental para encontrar el correcto camino rumbo a la siguiente ronda del Mundial.