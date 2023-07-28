El “Messi-Mexicano” hace el oso, y las redes sociales lo acaban

En todo el mundo se están jugando partidos amistosos, donde grandes equipos se miden como parte de su preparación para la siguiente temporada de 2023-2024. Uno de los más llamativos fue el Juventus vs Milan, que terminó empatado a dos tantos por bando y definieron al ganador con una tanda de penalits.

Durante los 90 minutos, los rossoneri se fueron al frente gracias a Malick Thiaw, por su parte la Vecchia Signora igualó al 33', obra de Danilo da Silva; una vez más lo de Milán se fue al frente, ahora gracias a Oliver Giroud; y se volvió a igualar con tanto de Daniele Rugani, en los primeros minutos de la segunda mitad y así terminaron el encuentro.

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Luka Romero falla penalti y las redes sociales lo destrozan

Con la igualada, buscaron al ganador del duelo desde los 11 pasos. En la tanda, el mexicoargentino, Luka Romero, fue uno de los cobradores, pero para su mala fortuna la cancha le hizo el feo, y vivió un osote. Al intentar tirar con su pierna izquierda se resbaló y el tiro ni a la portería fue a dar.

aiuto ma che cazzo ha fatto luka romero ahahahah

pic.twitter.com/ivYY9thZr3 — yass⚡️ (@yassz01) July 28, 2023

Romero llamó la atención en nuestro país pues es una de las grandes figuras jóvenes que hay en el balompié internacional, y nació en nuestro páis, en Durango, por lo que pudo ser llamado en algún momento a la Selección Mexicana, aunque el decidió que no, y juega por Argentina de donde son sus padres.

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Golazo de Luka Romero contra el Real Madrid

Luka llegó este verano al Milán, siendo uno de los fichajes más llamtivos dentro de la Serie A, por el gran potencial que ven el futbolista de apenas 18 años. En su partido de presentación, consiguió anotarle un golazo del Real Madrid.

GOLAZOOO ⚽️⚽️⚽️

Luka Romero (18) ha comenzado la pretemporada con el Milan enchufadísimo. Lleva dos goles en dos partidos, incluyendo esta obra de arte que le hizo al Real Madrid. ¿Será esta la temporada de consagración de Romero?pic.twitter.com/KG10nnGRTe — El fútbol de Ranieri (@futbolderanieri) July 25, 2023

La anotación le dio la vuelta al mundo, pues además de ser ante los merengues, el disparó del argentino se incrustó en el ángulo superior izquierdo de la portería del equipo de LaLiga.