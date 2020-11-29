Alex Lynn de Mahindra Racing se lleva el segundo día de pretemporada de la Fórmula E

Alex Lynn, del equipo Mahindra Racing, terminó el segundo día de la pretemporada de la ABB FIA Fórmula E en Valencia con el mejor tiempo, superando a Antonio Félix da Costa por siete milésimas

Después de las condiciones de clima inestable del sábado, la serie de monoplazas eléctricos disfrutó de una pista 100% seca para el segundo de los tres días de actividad previstos en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, en España.

La jornada comenzó con una sesión matutina de tres horas de duración donde Da Costa, campeón reinante de la Fórmula E, marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1m11s948 y el registro del portugués parecía destinado a mantenerse como la referencia también en la tarde, pero Lynn tenía otros planes.

.@alexlynnracing fastest on the second day of testing for @MahindraRacing



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El piloto británico, confirmado en Mahindra después de haber disputado las seis carreras de agosto en Berlín para el equipo, sorprendió al momento de la bandera a cuadros de la sesión vespertina para anotar una vuelta de 1m11s941 que le permitió superar por solamente siete milésimas lo hecho por Da Costa.

De esta manera, el piloto de DS Techeetah debió conformarse con la segunda posición luego de haber estado al frente durante la mayor parte de la jornada, aunque para él lo importante estuvo en el trabajo realizado junto al equipo.

Por la mañana bien, terminamos primeros, y ahora por la tarde trabajamos duro en ritmo de carrera, así que todo está bien. Félix Da Costa

"Todo salió bien, muchas pruebas con el coche, cosas que serán muy importantes para la temporada", comentó Da Costa sobre su actividad este domingo. "Por la mañana bien, terminamos primeros, y ahora por la tarde trabajamos duro en ritmo de carrera, así que todo está bien", agregó.

The cars are back out for the afternoon session!



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Maximilian Gunther fue tercero para BMW i Andretti Motorsport a 0s108 de Lynn, seguido de Oliver Rowland, del Nissan e.dams, y de Jean Eric Vergne con el otro monoplaza de DS Techeeth.

Jake Dennis, el otro piloto de BMW y debutante en la Fórmula E para la próxima temporada fue sexto, por delante de Sam Bird (Panasonic Jaguar Racing), Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) y Robin Frijns (Envision Virgin Racing).

Los brasileños Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) y Sergio Sette Camara (Dragon Penske Autosport) fueron décimo y 11°, en un apretadísimo clasificador.

La sesión vespertina contó con un simulacro de carrera opcional para toda la parrilla de la Fórmula E pero muchos decidieron no hacerlo en su totalidad (45 minutos + una vuelta), lo que permitió a Nico Muller, de Dragon Penske Autosport, ser el virtual ganador.

El lunes será un día de descanso en cuanto a la actividad en la pista para los pilotos y equipos de la Fórmula E antes de volver a acelerar el martes en el último día de la pretemporada.