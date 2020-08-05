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Fútbol

Antonio Felix da Costa gana de punta a punta

El piloto portugués consigue su segunda victoria consecutiva en la Fórmula E.

Antonio Felix da Costa

Escrito por: Azteca Deportes

Berlín, Alemania. El piloto portugués Antonio Felix da Costa selló su segunda victoria consecutivas en la Fórmula E al vencer a Andre Lotterer, quien cruzó la meta con lo justo de energía en su Porsche.

Un buen inicio de Sébastien Buemi obligó a Lotterer a defenderse con su Porsche dándole a da Costa y a Vergne un claro respiro de dos segundos al final de la primera vuelta.

Robin Frijns obligó a la intervención del auto de seguridad en la novena vuelta después de chocar su coche contra el muro después de intentar luchar contra Maximilian Guenther.

Después del auto de seguridad, de nuevo los pilotos de DS Techeetah no tuvieron rival en la reanudación, y aunque Lotterer fue capaz de aguantar, no logró pasar.

En un esfuerzo por pasar a da Costa, Vergne optó entonces por activar su modo de ataque, pero esto se convirtió en una oportunidad perdida después de que la carrera fuera neutralizada con bandera amarilla en todo el circuito después de que Felipe Massa se estrellara en la curva 6, lo que al reanudarse la carrera comenzó aperder lugares.

Además de sus puntos extra por encabezar su grupo de clasificación, lograr la super pole y la vuelta rápida, la primera barrida de esta forma en la Fórmula E, da Costa ahora lidera con 41 puntos de diferencia.

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