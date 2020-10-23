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Fútbol

Fórmula E pospone su visita a México; no hay nueva fecha

La serie de monoplazas eléctricos anunció cambios en sus planes de carreras motivados por la crisis sanitaria global, para la temporada 2020/2021.

Formula E
|Getty

Escrito por: Azteca Deportes

Santiago de Chile será una ronda doble sin público para iniciar la Temporada 7 de la ABB FIA Fórmula E, mientras que la visita a la Ciudad de México ha sido pospuesta.

La serie de monoplazas eléctricos, que por primera vez tendrá el estatus de Campeonato Mundial de la FIA en su temporada 2020/21, anunció cambios en sus planes de carreras motivados por la crisis sanitaria global causada por la pandemia del coronavirus

Se ha sumado una nueva carrera a la visita de Santiago de Chile, que ahora será una ronda doble a disputarse el 16 y 17 de enero para abrir el campeonato, aunque el evento no contará con la presencia de aficionados en las tribunas del Parque O’Higgins.

“Por motivos de salud y seguridad, y trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de Santiago, el evento se celebrará a puertas cerradas, indicó la Fórmula E en un comunicado.

Luego de las competencias en territorio chileno, la categoría viajará a Ad Diriyah, en Arabia Saudita, para otra ronda doble el 26 y 27 de febrero.

La visita a la Ciudad de México, que estaba prevista para el 13 de febrero, y la ronda en Sanya, China, planeada inicialmente para el 13 de marzo, han sido pospuestas sin una nueva fecha de momento.

Fuente: Fórmula E

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