Fórmula E: ¿Qué es el Fan Boost?

La Fórmula E siempre ha bucado innovar, uno de los inventos para lograrlo es el FANBOOST, el cual le permite a los fanáticos de los E-prix desempeñar un papel activo e influir en quién puede ganar la carrera.

El FANBOOST le da la oportunidad a los fans de votar ya sea en la página web de la Formula E, en Twitter con un hashtag o mediante la aplicación oficial de la Fórmula E por su piloto favorito, y los cinco más populares se hacen acreedores a cinco segundos de potencia extra durante la segunda mitad de la carrera.

Puedes votar para darle un FANBOOST a tu piloto favorito durante los seis días anteriores a cada carrera y hasta 15 minutos antes de esta. Una vez concluido el tiempo de las votaciones, la maquinaria tecnológica de la Fórmula E se pone a trabajar y revela a los pilotos que se hicieron acreedores a este FANBOOST.

Stoffel Van Doorne, el favorito entre los aficionados

Este tipo de inventos han acompañado a la categoría desde que inició en el ya lejano año del 2014. Para la más reciente campaña dos pilotos se robaron casi en todas las carreras el corazón de los aficionados, uno de ellos, el belga y ex Fórmula 1 Stoffel Van Doorne de Mercedes Benz EQ Formula E Team.

El otro piloto que se robó los suspiros de los aficionados de la Fórmula E, fue el campeón de la temporada, Antonio Felix Da Costa. Si bien el portugués fue el mejor a lo largo del 2020, solo fue el más popular en tres E-Prix, pero en las rondas 7, 8 y 9, todas ellas realizadas en Berlín, el piloto que más veces se llevó la primera posición de las votaciones para el FANBOOST fue Stoffel Van Doorne entre un total de 28 pilotos que formaron parte de la temporada 2020.

La campaña 2021 de la Fórmula E está cada ve más cerca de arrancar, ¿habrá alguién que amenace el trono como el más popular, además de Vandoorne? ¿o seguirá el piloto de Bélgica siendo el consentido de los aficionados?

