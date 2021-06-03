¿Qué esperar del Grand Prix de la Fórmula E en Puebla?

La Fórmula E volverá a México por sexta vez en la historia de la serie. Ahora será en la ciudad de Puebla en el Autódromo Miguel E. Abed.

Será el próximo sábado 19 de junio cuando se realizarán los entrenamientos libres, una sesión de calificación y posteriormente la carrera. El domingo 20 se realizará una nueva sesión de entrenamientos libres, una nueva calificación y por la tarde la carrera.

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Sam Bird (GBR), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5|Fórmula E

El Autódromo Miguel E. Abed será el encargado de recibir La Fórmula E, este es uno de los mejores de carreras de México. Anteriormente fue sede de la serie NASCAR México y del Campeonato Mundial de Turismos de la FIA entre 2005 y 2009, ahora recibirá las carreras eléctricas.

Para el Puebla E-Prix se utilizará el trazado original del circuito que fue utilizado para WTC, el cual consta de 2.9 kilómetros de longitud y 16 curvas. En la recta principal, los monoplazas podrán alcanzar velocidades de 250 kilómetros por hora. La duración de la carrera es de 45 minutos más una vuelta.

El circuito se encuentra casi listo

El circuito ya se encuentra realizando el trámite de homologación con la FIA y únicamente deberán realizar trabajos de reubicación de muros de contención y repavimentación de algunas zonas de las curvas.

Para esta carrera de la Fórmula E, el Autódromo recibirá una tercera parte de su capacidad, eso significa que unos 10 mil aficionados podrán ingresar cada día de competencia. Todos los aficionados que ingresen al circuito deberán realizarse una prueba PCR un día antes de entrar al circuito, todo conforme a los protocolos sanitarios ante el Covid-19.

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Además, todos los pilotos, mecánicos y el personal de la Fórmula E se realizarán una prueba PCR antes de viajar a México y una al llegar al hotel sede. Cerca de mil 200 trabajadores de los equipos, FIA y Fórmula E se desplazarán a Puebla, por lo que 9 hoteles de la capital se designarán para todos los trabajadores, quienes no podrán salir de la "burbuja" del hotel para evitar contagios.