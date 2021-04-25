Jake Dennis da la campanada y gana el segundo E-Prix de Valencia

Jake Dennis, de BMW i Andretti Motorsport, consiguió una conducción perfectamente equilibrada en la Ronda 6 del Valencia E-Prix para llevarse una primera victoria en su carrera en la Fórmula E.

El piloto de 25 años concretó una tarea difícil dada la naturaleza de alta velocidad del Circuito Ricardo Tormo y sus demandas de gestión de energía.

Con este enfoque, la mayoría de los 24 conductores buscaron el juego largo y progresar durante el Attack Mode y hacia el final del encuentro, donde aquellos que habían cuidado su energía utilizable, intentaron hacerlo de manera más efectiva.

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Dennis se mantuvo rápido e incluso logró una brecha de 1.5 segundos con Lotterer hasta la bandera a cuadros, mientras que el piloto de Porsche rompió su sequía para lograr su primer podio y puntos de la temporada 7.

Norman Nato mandó a Lynn a la grava

Lynn había logrado establecerse detrás de Dennis y estuvo en segundo lugar durante gran parte del evento, hasta que un empujón de Norman Nato, de ROKiT Venturi Racing, envió al piloto de Mahindra a la grava y cambió radicalmente la tabla de posiciones.

Race winner Jake Dennis (GBR), BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 crosses the finish line|Fórmula E

Oliver Rowland (Nissan e.dams) recuperó unas cuantas posiciones con un avance acumulado al cuarto lugar, y mientras Nato fue quinto en la pista, incurrió en una penalización de cinco segundos por ese movimiento en Lynn, es decir, Rene Rast (Audi Sport ABT Schaeffler ) terminó con una ganancia de nueve lugares, asaltando la mitad superior del grupo desde el puesto 14 en la parrilla.

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Jean-Eric Vergne, piloto de DS TECHEETAH, cruzó la meta en séptimo, Oliver Turvey de NIO 333 cayó al octavo después de haber estado en la segunda posición, mientras que Edo Mortara (ROKiT Venturi Racing) y Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler ) completaron el top 10.

