Guenther da un salto importante en el campeonato

Berlín, Alemania. La segunda victoria de Guenther de la temporada fue suficiente para elevarlo del noveno al segundo lugar en la clasificación de pilotos, mientras que el cuarto para Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) lo vio retener su ventaja en una suma de 68 puntos con 90 por jugar.

Polesitter Vergne lanzó bien fuera de la línea, al igual que la pareja de Mahindras. Jerome D’Ambrosio sorprendió a Guenther, deslizándose por el interior del iFE.20 en la curva 1, con su compañero de equipo Alex Lynn buscando seguirlo. Los codos de Guenther mantuvieron a raya al británico, sin embargo, y en una vuelta había recuperado el segundo lugar de D'Ambrosio.

Stoffel Vandoorne de Mercedes-Benz EQ fue el gran perdedor en la agonía inicial, cayendo del cuarto al séptimo después de cocinar demasiado una parada en la horquilla, lo que permitió que Robin Frijns y Alex Lynn pasaran. El piloto de Envision Virgin Racing hizo un buen progreso a partir de ahí y con Lynn rápidamente despachado para el cuarto lugar, hizo un movimiento con su compañero de equipo para el tercero.

Con la pelea por detrás en las primeras vueltas, Vergne pudo verificar y alejarse.

Sin embargo, una vez que Guenther tuvo el aire libre, redujo la brecha de liderazgo del DS a menos de un segundo.

En la marca de los 15 minutos, un encuentro entre Alex Sims (BMW i Andretti Motorsport) Sergio Sette Camara (Geox Dragon) vio a James Calado (Panasonic Jaguar Racing) y Neel Jani (TAG Heuer Porsche) todos enredados por pequeñas fallas de propios y obligaron al coche de seguridad BMW i8 Roadster a entrar en la refriega.

En la reanudación, con 22 minutos para el final, Vergne y Guenther se alejaron de un salto.

Vergne tenía el BMW atado a su difusor desde allí, esperando la oportunidad perfecta para saltar. El conductor de DS defendió a Guenther en la curva uno y se dirigió a los últimos cinco minutos. A mitad de la misma vuelta, el hombre de BMW se adelantó por el interior de la curva 7 para tomar el liderato.

A partir de ahí, Guenther se liberó, y después de haber pasado la mayor parte de la carrera ocupándose de sus propios asuntos en tierra de nadie, a un segundo de la batalla por el cuarto lugar y un segundo detrás del par líder, Frijns se encontró capaz de rebasar al DS de Vergne por segundo y con un grito de victoria de la carrera.

Guenther se mantuvo firme para llevarse la bandera a cuadros con el holandés en un segundo cercano. Vergne evitó las atenciones de su compañero de equipo, que rompió el pelotón hasta un eventual cuarto puesto, con Lotterer como compañía. Rowland completó los seis primeros.

La ventaja de Da Costa en la cima del Campeonato de Pilotos es de 68 puntos con 90 en juego en las tres rondas restantes. Guenther ahora se encuentra segundo, mientras que DS Techeetah lidera a BMW i Andretti en la tabla de equipos por 70 puntos.

