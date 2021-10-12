La CDMX vuelve a ser sede del espectáculo eléctrico de la Fórmula E

Será el 12 de febrero de 2022 cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez reciba, una vez más, el Mexico City E-Prix, luego de que, en 2021 —por cuestiones sanitarias—, se trasladara al Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Puebla.

La carrera en suelo azteca será la tercera parada del curso, aunque el calendario de 16 fechas (récord absoluto) se revelará oficialmente hasta el viernes 15 de este mes, en el Consejo Mundial del Deporte Motor.

Durante la presentación, el español Alberto Longo, confundador y director general de la Fórmula E, habló sobre lo que representa el regreso del serial a la capital azteca.

"El año pasado estábamos intentando ver cómo acabábamos el calendario. Había un país que, a mi consejo, dije: 'tenemos que estar sí o sí'. Tenemos una marca de 6 años. Nos han acogido fenomenalmente y nos sentimos en casa", apuntó.

El dirigente reveló, además, que la campaña 2022 inaugurará un nuevo esquema de competencia que promete tornar el evento aun más emocionante.

"Nos gusta ser innovadores y vamos a presentar un nuevo formato de clasificación, algo que no se ha hecho nunca. Dos grupos, elegimos a los cuatro pilotos más rápidos de cada grupo, se van a enfrentar en shootouts y, así, los ocho, luego serán cuatro, luego dos y el ganador será el que haga la pole position", explicó.

La idea es realizar un espectáculo más emocionante para el público

Álvaro Bonaventura, máximo responsable de la Fórmula E en Latinoamérica, destacó que los aficionados también tendrán una mejor experiencia, con la optimización del E-Village, un espacio que se instala al exterior del inmueble y que tiene como objetivo el entretenimiento, por medio de simuladores y actividades recreativas.

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Para el evento, se contempla un aforo del 100 por ciento y los boletos están disponibles a partir de este martes 12 de octubre, en las plataformas de Ticketmaster.