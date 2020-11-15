La Fórmula E vuelve más competitiva que nunca

Desde que Antonio Felix da Costa y DS TECHEETAH levantaron los trofeos del Campeonato de Pilotos y Equipos en Berlín, los preparativos han estado en pleno apogeo arriba antes de la primera temporada de la Fórmula E como Campeonato del Mundo de la FIA.

Antes de la apertura de la temporada en Santiago, Chile, el 16/17 de enero, el campeonato realizará su cuarta visita al Circuito Ricardo Tormo en Valencia, España, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

Our first two double-headers for season 7 will be taking place in Santiago and then Diriyah! The next set of races will be confirmed in early 2021. Who’s excited? 🙌⚡️#PositivelyCharged #ABBFormulaE pic.twitter.com/Zgb3k1weXe — ABB Formula E (@FIAFormulaE) October 21, 2020

Las pruebas se llevarán a cabo todos los días a excepción del lunes 30 de noviembre, con los 12 equipos, y los 24 autos y pilotos juntos por primera y última vez antes del viaje a Chile que marca el inicio de la Fórmula E ABB FIA 2020/21.

La Fórmula E más competitiva de la historia

Los equipos están firmando sus alineaciones de pilotos para la próxima campaña y se perfilan como la parrilla más competitiva del campeonato hasta la fecha, compuesta por 12 equipos, incluidos 10 conjuntos de fabricantes y 24 de los mejores pilotos del automovilismo mundial.

Con cinco campeones diferentes y 17 ganadores de carreras diferentes en seis temporadas de la Fórmula E hasta la fecha, nada será previsible en la campaña venidera.

