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Fútbol

La pasarela de la Fórmula 1 ha comenzado

McLaren se convirtió en el primer equipo en lanzar su monoplaza para la temporada 2021 de la Fórmula Uno. El equipo de Woking mostró nuevos colores en su escudería

McLaren 2021 .jpeg

Escrito por: Azteca Deportes

La temporada 2021 de la Fórmula 1 ha iniciado formalmente con la presentación del primer auto, el MCL35M de McLaren. El evento fue en su canal de videos oficial, se tuvo un mosaico de aficionados que se enlazaron desde su casa; el primero en llegar fue Lando Norris y después Daniel Ricciardo quién fue sorprendido por un mensaje de su familia a lo que el australiano contestó: “No voy a llorar aquí en la presentación” pero sí se mostró muy conmovido.

Después de eso se pudo apreciar en un video el lado más “rockstar” de los pilotos de McLaren, Lando tocó la guitarra y Daniel el pandero mientras que cantaba, es mejor conductor que vocalista de banda.

El diseño es espectacular, el color papaya, azul y negro son los que predominan y trabajaron mucho en este auto a diferencia de las otras escuderías que básicamente harán una actualización al auto 2020 para correr esta temporada. McLaren al cambiar de proveedor de motores de Renault a Mercedes tuvo que hacer modificaciones sustanciales en el chasis para albergar la nueva fuente de potencia con la que esperan poder competir por ese tercer lugar del campeonato de constructores, aunque las apuestas dicen que Ferrari será quién salga como favorito por esa distinción.

El reglamento de esta campaña obligó a los ingenieros a trabajar de una forma muy creativa, la normativa en materia aerodinámica trata de reducir el efecto suelo y que así los autos no sean tan exigentes con los neumáticos.

El McLaren del año pasado era bueno en curvas de alta velocidad y en las frenadas, para este año esperan mejorar el balance en curvas lentas y en condiciones climáticas que no sean las idóneas.
La dupla de pilotos que posee la escudería, sin lugar a dudas tiene talento, el australiano Daniel Ricciardo llega a sustituir a Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris, en donde sin duda alguna nadie los podrá superar es en redes sociales, ambos pilotos son de lo más carismático que puede ofrecer la parrilla.

Presentaciones F1 2021:

19 de febrero, AlphaTauri AT02. Pilotos: Pierre Gasly y Yuki Tsunoda

22 de febrero, Alfa Romeo C41. Pilotos: Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazi

26 de febrero, Ferrari SF21 Charles Leclerc y Carlos Sainz

2 de marzo, Mercedes W12 E Performance. Pilotos: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas

5 de marzo, Williams FW43B. Pilotos: George Russell y Nicholas Latifi

Sin fecha: Alpine F1 A521. Pilotos: Fernando Alonso y Esteban Ocon

Sin fecha: Red Bull RB16B. Pilotos: Max Verstappen y Sergio Pérez

Sin fecha: Aston Martin. Pilotos: Sebastian Vettel y Lance Stroll

Sin fecha: Haas. Pilotos: Mick Schumacher y Nikita Mazepin

Por Raúl Patiño/Azteca Deportes

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