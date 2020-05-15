Las cinco leyendas de todos los deportes

Este 15 de mayo celebramos el día del maestro y seguimos recopilando a los deportistas más extraordinarios, cuyas habilidades y talentos parecen irreales e inalcanzables. Michael Phelps

Michael Phelps

Nacido en 1985, ‘La Bala de Baltimore’ es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos con un total de 28 medallas, siendo Beijing 2008, en donde asombró a toda la galaxia al colgarse ocho preseas doradas y así ingresar a la historia del deporte mundial.

Michael Jordan

Considerado el basquetbolista más grande de la historia, Michael Jordan salió de la Universidad de Carolina del Norte para llegar a unos Chicago Bulls con pocas ambiciones y convertirlo en un equipo invencible al crear una dinastía en la cual consiguió seis anillos de la NBA y 10 títulos de máximo anotador en una temporada. También conquistó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (Los Ángeles 84 y Barcelona 92) con Estados Unidos.

Lionel Messi

Un futbolista que nació tocado por los grandes caballeros Jedi de la galaxia, pues su enorme talento lo ha aprovechado en una carrera casi intachable dentro y fuera de la cancha , logrando ser el máximo goleador en la historia del Barcelona con casi 700 ‘pirulos’, levantar la Champions League en cuatro ocasiones y quedarse con un subcampeonato de Copa del Mundo en 2014, siendo esta, la única justa que le queda por ganar para ser considerado el más grande de la historia.







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Roger Federer

‘Su Majestad’ es para muchos el mejor tenista de todos los tiempos, pues a sus 38 años de edad, ha ganado 20 Grand Slams y sigue compitiendo a su máximo nivel, además, su carisma es una virtud que lo ha acercado a millones de fanáticos y que sin duda lo convierten, en el ‘Obi-Wan Kenobi’ del deporte.

Tiger Woods

‘Tiger’ es posiblemente el más grande golfista sobre la faz de la tierra, pues ha ganado 15 majors, los cuales incluyen el Masters de Augusta en cinco ocasiones. Sin duda es el elegido por la orden Jedi, pues desde los dos años, comenzó a practicar Golf.