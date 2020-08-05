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Fútbol

Félix Da Costa persigue el campeonato de la Fórmula E

El piloto portugués no afloja la guardia de cara al ‘Season Six Finale’ de Berlín

Félix Da Costa
Da Costa se adjudicó la primera superpole de la competencia|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

Félix Da Costa está encarrilado para llevarse el campeonato de la Fórmula E. El piloto portugués, además de llegar a la ‘Season Six Finale’ de Berlín como primer lugar de la tabla, se adjudicó la superpole para la primera carrera. Sin embargo, aún ve lejano el título.

“Es una situación muy diferente para venir a pelear por el campeonato. Tienes media temporada en nueve días, y queda muchísimo, estoy trabajando con mi fisio, mi coach mental, para ir paso a paso y pensar en la carrera”, declaró previo al arranque de este 5 de agosto.

Serán seis carreras a lo largo de nueve días, con tres cambios en la pista. Una competencia que desafiará física y mentalmente a cada uno de los pilotos. Al piloto de DS Techeetah, lo persiguen en segunda posición Mitch Evans, de Jaguar Racing, y en tercera Alexander Sims, de BMW i Andretti.

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