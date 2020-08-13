La última ‘pole’ es para Mercedes

El piloto belga Stoffer Vandoorne consiguió la última ‘pole position’ de la temporada de la Fórmula E, que da por finalizadas sus actividades este jueves en Berlín.

Es la segunda ‘superpole’ para Vandoorne y primera para la escudería Mercedes en la Fórmula E.

Sébastien Buemi había dominado las prácticas y se quedó muy cerca del objetivo, pero finalmente partirá como segundo de la parrilla, mientras Rene Rast, de Audio, a pesar de tener un error en la curva 7, alcanzó la tercera posición.

El campeón, Antonio Félix da Costa, quien no ha tenido sus mejores momentos sobre la pista desde que aseguró el título, partirá en el lugar 19, y Oliver Rowland, campeón de la carrera del miércoles, partirá del último puesto.

