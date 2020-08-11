Antonio Da Costa, nuevo rey de la Fórmula E

Ciudad de México.- Dice un refrán que los campeones no nacen, se hacen, estas palabras definen a Antonio Felix Da Costa.

El portugues ganó el domingo su primer título de pilotos en la Fórmula E, pero esa expresión de felicidad tuvo que esperar varios años.

Su talento lo llevó al programa de jóvenes pilotos de Red Bull, uno de los equipos más poderosos en todo el automovilismo incluida la Fórmula Uno, desafortunadamente para Da Costa sus actuaciones no convencieron a la escudería austriaca y fue desechado en 2014.

Da Costa vió como el sueño de F-1 se hizo trizas, tuvo que buscar como sobrevivir en otras categorías. Ese mismo 2014 la Fórmula E nació y Da Costa se unió a ella, esa campaña corrió a lado de Katherine Legge y el mexicano Salvador Durán.

Durante 5 años el paso de Da Costa en la Fórmula E era poco más que mediano, solo 2 victorias y 5 podios en 54 carreras.Su mejor clasificación al final de una campaña había sido un sexto lugar obtenido el año pasado, aunque Da Costa sabía perfectamente su lugar en la vida

"En el mundo no soy bueno para nada más, así que sin las carreras estoy acabado"

Pero el 2020 ha sido algo menos que mediocre para el portugues, en 6 de 9 carreras ha terminado en el podio incluidos los tres trriunfos consecutivos, en Marraquech previo a la suspensión de la temporada y las dos primeras carreras en Berlín.

Antonio sabe que el triunfo es cosa de perseverancia en su caso.

"Días como este no se dan muy seguido, En verdad no los puedes dar por sentado, tantos días de irte a casa sin rendirte, estoy muy agradecido"

Un piloto amante del surf, que habla cuatro idiomas, portugués, español, ingles e italiano y que hoy vive el mejor momento de su vida.

Con información de: @PATOCENTI