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Fútbol

Los pilotos que han manejado en Fórmula 1 y Fórmula E

Aunque son monoplazas, manejar un Fórmula E y un F1 es totalmente diferente y estos pilotos pueden presumir tener el talento en las manos para hacerlo”

Fórmula E
RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 27: In this handout provided by Jaguar, Sam Bird (GBR) of Panasonic Jaguar Racing leads Sergio Sette Camara (BRA) of Dragon Penske Autosport during the ABB FIA Formula E Championship - Diriyah E-Prix Round 2, on February 27, 2021 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Handout/Getty Images for Jaguar)|Handout/Getty Images for Jaguar

Escrito por: Raúl Patiño

Desde la creación de la Fórmula E, varios de sus pilotos pueden presumir haber tenido un pasado en la F1, esto sin duda alguna los hace de lo más virtuoso que el mundo motor puede ofrecer.

Felipe Massa

Debutó en Fórmula 1 allá por 2002 con Sauber antes de pasar Ferrari. En 2008 fue protagonista de una muy recordada pelea contra Lewis Hamilton, quedándose sin título en la última carrera en su casa, Brasil. Después de la F1 probó suerte en la categoría eléctrica. Massa se retiró la temporada pasada del Ventura Racing

Felipe Massa
MONACO, MONACO - MAY 11: Felipe Massa (BRA), Venturi Formula E, 3rd position, on May 11, 2019 in Monaco, Monaco. (Photo by FIA ABB Formula-E /Getty Images)|Handout/Getty Images

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Stoffel Vandoorne

El belga estuvo dos años con McLaren en la F1, fueron temporadas oscuras para el equipo británico, aún así, en Europa se le tiene catalogado como un tipo talentoso que podría ser campeón en alguna otra categoría del deporte motor. El año pasado fue piloto del equipo Mercedes de Fórmula E

Lucas di Grassi

Este brasileño solo estuvo en 2010 en F1 con Virgin, después fue piloto de pruebas. Deambulo con éxito en las carreras de resistencia, logró algunos podios en las 24 Horas de Le Mans y después dio el brinco a la Formula E con Audi. Ha sido de los pilotos más competitivos en los Eprix, fue tercero del campeonato el primer año, segundo la siguiente temporada y campeón mundial en la temporada 2016/2017.

Luccas Di Grassi
BERLIN, GERMANY - AUGUST 05: In this handout provided by FIA Formula E, Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 pictured on August 5, 2020 in Berlin, Germany. (Photo by Sam Bloxham/FIA ABB Formula E/Getty Images)|Handout/FIA Formula E via Getty Images

Sebastián Buemi

Fue miembro de la escuela de pilotos jóvenes de Red Bull y llegó a manejar para Toro Rosso entre 2009 y 2011 de forma intermitente, después probó suerte en el WEC y en el 2018 junto a Fernando Alonso y Kazuki Nakajima se coronó en las 24 Horas de Le Mans; sin duda alguna, Buemi es un animador de la Fórmula E.

Estos son solo algunos de los más de diez pilotos que tienen pasado tanto en Formula E, como en la F1.

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