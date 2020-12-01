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Fútbol

Max Günther domina el cierre de la pretemporada de la Fórmula E

El piloto alemán ha sido el más rápido durante las últimas cinco sesiones, previo al arranque de la temporada.

Max Günther
|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El piloto alemán Max Günther (BMWi) ha logrado triunfar en la última jornada de los entrenamientos colectivos del Campeonato del Mundo FIA de Fórmula E, que se han realizado desde el sábado en el circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Günther ha rodado más rápido que ningún otro monoplaza durante las cinco sesiones celebradas en estas últimas pruebas, previo al arranque de la temporada 2021.

El piloto germano ha conseguido una mejor vuelta de 1:11.760 al final de la sesión en la 74 de las 80 vueltas que ha completado al trazado exterior de Cheste.

A sólo 36 milésimas de segundo se ha quedado el brasileño Sergio Sette Camara (Dragon) y a 50 su compañero de equipo Nico Müller. El vigente campeón del certamen, el portugués Antonio Félix Da Costa (DS Techeerk) ha terminado cuarto a 55 milésimas.

La actividad de la Fórmula E volverá en el hemisferio Sur los días 16 y 17 de enero en Santiago de Chile.

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