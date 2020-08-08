Min. a min. de la Ronda 8 el E-Prix de Berlín.
Jean-Eric Vergne sale en la “Pole” de la carrera de este sábado
¡En la última vuelta Günther toma el liderato de la carrera para llevarse la victoria, Frijns queda en segundo y tercero Vergne! Gran triunfo del piloto alemán.
BOOM! @maxg_official WINS Round 8 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale ⚡️ @BMWMotorsport #THISISBOSS pic.twitter.com/xnIm4HZQrm— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020
Vuelta 29: ¡El portugués Da Costa viene de atrás y se sube a la cuarta posición!
Vuelta 25: Jean-Eric Vergne sigue dominando en la pista, Günther segundo y Frijns en la tercera posición.
.@afelixdacosta is attacking all over the track! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale @DSTECHEETAH pic.twitter.com/Vg7hPpzRoX— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020
Faltan 16 minutos de la carrera.
Vuelta 16: ¡Frijns toma la tercera posición de la carrera!...Venger de líder.
We're back racing after this incident forced @sergiosettecama, @neeljani and @CaladoJames to retire from the race #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/aHBwFUWvz8— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020
Vuelta 10: Venger continúa en el liderato con una ventaja de 0.47 sobre Günter. El líder del campeonato Da Costa se encuentra en la octava posición.
Your top 🖐 with 🔟 minutes gone..— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020
1️⃣ @JeanEricVergne
2️⃣ @maxg_official
3️⃣ @thereal_JDA
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Vuelta 2: Jean-Eric Vergne sigue en la primera posición con un gran arranque de carrera, el francés es seguido por Günter y D'ambrosio.
Three minutes in and we have a feeling this might be a classic! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/3LTizwkh0K— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020
Inicia la carrera la ronda 8 del E-Prix de Berlín con Jean-Eric Vergne en la Pole Position .
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