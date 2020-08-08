Min. a min. de la Ronda 8 el E-Prix de Berlín.

¡En la última vuelta Günther toma el liderato de la carrera para llevarse la victoria, Frijns queda en segundo y tercero Vergne! Gran triunfo del piloto alemán.

Vuelta 29: ¡El portugués Da Costa viene de atrás y se sube a la cuarta posición!

Vuelta 25: Jean-Eric Vergne sigue dominando en la pista, Günther segundo y Frijns en la tercera posición.

Faltan 16 minutos de la carrera.

Vuelta 16: ¡Frijns toma la tercera posición de la carrera!...Venger de líder.

Vuelta 10: Venger continúa en el liderato con una ventaja de 0.47 sobre Günter. El líder del campeonato Da Costa se encuentra en la octava posición.

Vuelta 2: Jean-Eric Vergne sigue en la primera posición con un gran arranque de carrera, el francés es seguido por Günter y D'ambrosio.

Three minutes in and we have a feeling this might be a classic! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/3LTizwkh0K — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020

Inicia la carrera la ronda 8 del E-Prix de Berlín con Jean-Eric Vergne en la Pole Position .