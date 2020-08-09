Min. a min. de la Ronda 9 el E-Prix de Berlín

¡Jean Eric Vergne gana la carrera!

¡Felix da Costa ya es lider!

Se reporta lluvia en la pista:

Comienzo espectacular con el choque de Goenther que queda fuera de la carrera.

Dramatic start in Berlin as yesterday's winner @maxg_official is out of the race on lap one #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/3xKdMA71uY — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020

Malas noticias. Se ha confirmado que Frijns está fuera de la carrera de hoy. Robin tiene un problema y no podrá participar.

Bad news. It's been confirmed that @RFrijns is out of today's race.



Robin has an issue and will not able to take part. #SeasonSixFinale pic.twitter.com/bHlfQ8rW1Y — EnvisionVirgin (@EnvisionVirgin) August 9, 2020

DS Techeetah había asegurado ayer una cuarta pole consecutive que es récord y agregó una quinta, más que cualquier otro equipo en la historia de la Fórmula E. El piloto francés Jean-Eric Vergne saldrá en el primer puesto de la parrilla en el circuito de Berlín.

La carrera comenzará a las 12:00 PM hora de México.

Pre-Race Build-Up! All the action live from the grid in Berlin ⚡️ #SeasonSixFinale #BerlinEPrix https://t.co/VzhJFOMfEB — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020