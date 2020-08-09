Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Min. a min. de la Ronda 9 el E-Prix de Berlín

Jean-Eric Vergne sale en la “Pole” de la carrera de este domingo.

Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

¡Jean Eric Vergne gana la carrera!

¡Felix da Costa ya es lider!

Se reporta lluvia en la pista:

Comienzo espectacular con el choque de Goenther que queda fuera de la carrera.

Malas noticias. Se ha confirmado que Frijns está fuera de la carrera de hoy. Robin tiene un problema y no podrá participar.

DS Techeetah había asegurado ayer una cuarta pole consecutive que es récord y agregó una quinta, más que cualquier otro equipo en la historia de la Fórmula E. El piloto francés Jean-Eric Vergne saldrá en el primer puesto de la parrilla en el circuito de Berlín.

La carrera comenzará a las 12:00 PM hora de México.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP