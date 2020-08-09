Min. a min. de la Ronda 9 el E-Prix de Berlín
Jean-Eric Vergne sale en la “Pole” de la carrera de este domingo.
¡Jean Eric Vergne gana la carrera!
Your Round 9 #BerlinEPrix winner, @DSTECHEETAH's @JeanEricVergne ⚡️ #THISISBOSS #SeasonSixFinale pic.twitter.com/8LfQb0dw07— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020
¡Felix da Costa ya es lider!
A championship winning overtake? @afelixdacosta goes first after passing @DSTECHEETAH teammate @JeanEricVergne #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/0UyxuXi6ZR— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020
Se reporta lluvia en la pista:
It's raining in Berlin! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/2Z1ORftR6Z— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020
Comienzo espectacular con el choque de Goenther que queda fuera de la carrera.
Dramatic start in Berlin as yesterday's winner @maxg_official is out of the race on lap one #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/3xKdMA71uY— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020
Malas noticias. Se ha confirmado que Frijns está fuera de la carrera de hoy. Robin tiene un problema y no podrá participar.
Bad news. It's been confirmed that @RFrijns is out of today's race.— EnvisionVirgin (@EnvisionVirgin) August 9, 2020
Robin has an issue and will not able to take part. #SeasonSixFinale pic.twitter.com/bHlfQ8rW1Y
DS Techeetah había asegurado ayer una cuarta pole consecutive que es récord y agregó una quinta, más que cualquier otro equipo en la historia de la Fórmula E. El piloto francés Jean-Eric Vergne saldrá en el primer puesto de la parrilla en el circuito de Berlín.
La carrera comenzará a las 12:00 PM hora de México.
Pre-Race Build-Up! All the action live from the grid in Berlin ⚡️ #SeasonSixFinale #BerlinEPrix https://t.co/VzhJFOMfEB— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020
For the second race in a row @JeanEricVergne claims the @juliusbaer Pole Position for Round 9 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/IR9tOYTr0S— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020