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Fútbol

Min X Min, Fórmula E Carrera 11, Season Six Finale Berlín

Sigue cada momento de la última competencia de la Fórmula E

Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

Bienvenidos al minuto a minuto de la undécima y última carrera de la Fórmula E en Berlín, en actividad del Season Six Finale. Félix da Costa llega con el título asegurado, pero buscará mejorar con respecto a su desempeño de este miércoles.

12.05 - El piloto belga Stoffer Vandoorne consiguió la última ‘pole position’ de la temporada. La carrera está a punto d comenzar.

12.06 - ¡Comienza la última carrera de la temporada!

12.15 - El belga Vandoorne se mantiene a la cabeza.

12.30 - Buemi persigue a Vandoorne en la lucha por la primera posición.

12. 38 - Di Grassi y Frijns traen un combate estelar, buscando la quinta posición.

12.53 - Stoffel Vandoorne consigue su primer triunfo en la Fórmula E. Finaliza la temporada, y Antonio Félix da Costa es el Campeón.

¡Gracias por seguir el cierre de temporada a través de Azteca Deportes! #FormulaEAzteca

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