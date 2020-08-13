Min X Min, Fórmula E Carrera 11, Season Six Finale Berlín
Sigue cada momento de la última competencia de la Fórmula E
Bienvenidos al minuto a minuto de la undécima y última carrera de la Fórmula E en Berlín, en actividad del Season Six Finale. Félix da Costa llega con el título asegurado, pero buscará mejorar con respecto a su desempeño de este miércoles.
12.05 - El piloto belga Stoffer Vandoorne consiguió la última ‘pole position’ de la temporada. La carrera está a punto d comenzar.
12.06 - ¡Comienza la última carrera de la temporada!
The final race start of the season! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/wX5TwGa5y5— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 13, 2020
12.15 - El belga Vandoorne se mantiene a la cabeza.
The last ever Eyes Forward for @sambirdofficial and @EnvisionVirgin 😭 #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/132JXsB3cN— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 13, 2020
12.30 - Buemi persigue a Vandoorne en la lucha por la primera posición.
12. 38 - Di Grassi y Frijns traen un combate estelar, buscando la quinta posición.
"Frijns is not going to make it easy for him" #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/57Y9SA6XIN— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 13, 2020
12.53 - Stoffel Vandoorne consigue su primer triunfo en la Fórmula E. Finaliza la temporada, y Antonio Félix da Costa es el Campeón.
YES! @svandoorne wins his first Formula E race in the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale ⚡️ pic.twitter.com/4wadzitV6I— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 13, 2020
¡Gracias por seguir el cierre de temporada a través de Azteca Deportes! #FormulaEAzteca