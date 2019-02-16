Di Grassi: El circuito Hermanos Rodríguez es un circuito especial

Los monoplazas eléctricos de la Fórmula E están listos para dar la primera arrancada de la cuarta fecha de la Temporada 2019, la cual se desarrollará este sábado 16 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, un escenario único para muchos de los pilotos de esta categoría.

"El circuito Hermanos Rodríguez es un circuito especial porque es la única etapa del año en donde estamos en un circuito fijo, no un circuito de calle, eso cambia mucho la estrategia, la preparación del auto y muchas otras cosas", comentó Lucas Di Grassi piloto de laFórmula E.

El brasileño, Di Grassi es un viejo conocido de este circuito y en la Temporada 2017 se proclamó campeón, por lo que piensa que "México es un evento que tiene muchos años por delante".

En la temporada 2016, Lucas también terminó en primer lugar en suelo azteca, pero los encargados de la Formula E determinaron que el triunfo no era válido al registrar un peso menor en su vehículo al que indica el reglamento y por lo tanto se designó que el piloto belga, Jérôme d'Ambrosio era el ganador. Sin importar este pasaje amargo, Di Grassi de 34 años de edad sigue viendo con buenos ojos el máximo serial de monoplazas eléctricos.

"La Fórmula E está creciendo mucho, yo pienso que es el futuro por el tema de la movilidad, la ética, la elaboración, las constructoras que están acá", opinó Lucas.

Por otro lado el piloto Alemán,Daniel Abt, espera tener la misma suerte de hace un año en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde se coronó campeón.

"Sí, el año pasado fue una carrera fantástica, fue emocionante, pero ahora es una nueva temporada, un nuevo coche y un desafío nuevo así que las expectativas son altas. Yo sé que gane aquí, que estuve en el podio y la motivación está en lo más alto. El Autódromo es muy especial, los aficionados de aquí son muy apasionados, ellos te animan cuando pasas y desde la primera vuelta hay una gran atmósfera y me gusta estar aquí."

El evento de la Formula E también tendrá otros atractivos como la presencia de la banda Morat y el solista mexicano, Mario Bautista, además de contar con simuladores de juego, áreas lúdicas y convivencia con los pilotos.

Emilio Espinosa

