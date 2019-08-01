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Esteban Gutiérrez probará el monoplaza de Mercedes en Fórmula E

El test lo realizará en el Circuit Mallorca en España los próximos 3 y 4 de agosto. Ésta será la primera ocasión en la que el mexicano maneje el Mercedes EQ.

Esteban Gutierrez

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez probará este fin de semana el monoplaza con el que Mercedes hará su debut oficial en la Fórmula E para la temporada 2019-2020.

El test lo realizará en el Circuit Mallorca en España los próximos 3 y 4 de agosto. Ésta será la primera ocasión en la que el mexicano maneje el Mercedes EQ.

"Es un honor formar parte de la gran familia Mercedes-Benz y agradezco enormemente la oportunidad de probar el Mercedes EQ", dijo Gutiérrez.

Esteban debutó en la categoría eléctrica en 2017, tras ser invitado por el equipo Techeetah para disputar el ePrix de la Ciudad de México. En total participó en tres carreras y consiguió dos Top 10.

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