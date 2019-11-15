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Esteban Gutiérrez se une al equipo Mercedes-Benz EQ Formula E como piloto de reserva

La experiencia y las notables características de el mexicano Esteban Gutiérrez le están abriendo camino en el equipo de Mercedes. Quien ahora formará parte del crew como piloto de reserva.

Esteban Gutiérrez
MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 24: Esteban Gutierrez of Mexico and Mercedes GP talks in the paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 24, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Clive Mason/Getty Images,)|Clive Mason/Getty Images,

Escrito por: Raúl Patiño

Ciudad de México.- El rol de Esteban Gutiérrez dentro de Mercedes continúa creciendo, pues para la temporada 2019-2020 de la Fórmula E formará parte del nuevo equipo Mercedes-Benz EQ de la categoría eléctrica como su piloto de reserva y desarrollo.

“Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de unirme a ellos mientras se embarcan en este nuevo y emocionante capítulo.

“Tengo muchas ganas de continuar mi viaje con la familia Mercedes uniéndome a la Fórmula E como su piloto de reserva y desarrollo”, dijo Esteban, quien probó por primera vez el Silver Arrow 01 a principios de agosto en Mallorca.

Tras las diversas pruebas que realizó, Mercedes decidió sumarlo a su equipo de pilotos junto a los volantes titulares Stoffel Vandoorne y Nyck de Vries, y a Gary Paffett, quien también será piloto de reserva.

“Enfrentaremos muchos desafíos en nuestra primera temporada en la Fórmula E, así que estoy muy contento de sumar a Esteban, otro piloto experimentado. Hizo un excelente trabajo durante las pruebas en Mallorca, encajando perfectamente con el equipo. Tiene mucha experiencia para ofrecer” dijo el director del equipo, Ian James.

Esteban ya tiene experiencia en la Fórmula E, puesto que para la temporada 2016-2017 recibió una invitación de la categoría eléctrica para participar en el E-Prix de la Ciudad de México. Permaneció dos fechas más para disputar las carreras de Mónaco y París, y terminó su participación en este serial con dos Top 10.

Además de formar parte de la escudería de la Fórmula Uno como piloto de desarrollo y de ser embajador de Mercedes-Benz México, ahora también se convertirá en una pieza clave para el equipo de la Fórmula E, misma que ha tenido un crecimiento imparable desde su primera temporada y se ha convertido en una de las series más competitivas del mundo.

El equipo debutará el próximo 22 de noviembre en Arabia Saudita, donde se disputarán las primeras dos carreras de la Temporada 2019-2010.

Por: Raúl Patiño

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