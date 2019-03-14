Fallece histórico Charlie Whiting, miembro de la Fórmula Uno

A tres días del arranque de la temporada de la Fórmula 1, Charlie Whiting, Director de la FIA Fórmula 1, falleció en la ciudad de Melbourne a los 66 años, a causa de una embolia pulmonar. La información fue dada a conocer por la página web oficial de la Fórmula 1, en la que Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, se refirió a Charlie como una “figura central e inimitable en la Fórmula 1”.

Este 13 de marzo, "la Fórmula 1 ha perdido a un amigo fiel y un embajador carismático. Todos mis pensamientos, los de la FIA y toda la comunidad de los deportes motorizados están con su familia, amigos y todos los amantes de la Fórmula 1", finalizo Jean Todt.

El director ejecutivo de Motorsports, Ross Brawn, recordó a Charlie Whiting como un entrañable compañero en el mundo de las carreras trabajando juntos como mecánicos, se hicieron amigos por el tiempo que convivieron en el automovilismo alrededor del mundo

"Me llené de tristeza cuando escuché la trágica noticia, estoy devastado, es una gran pérdida para toda la familia de Fórmula 1, la FIA y el deporte del motor en general, todos nuestros pensamientos están con su familia”, mencionó Ross Brawn.

Charlie Whiting comenzó su carrera en la Fórmula 1 en el año de 1977 trabajando en el equipo de Hesketh, fue parte de la logística en la organización de cada Campeonato Mundial de la Formula 1 desde el año de 1988 y ostentaba el puesto de Director de Carreras desde 1997.