Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Fallece histórico Charlie Whiting, miembro de la Fórmula Uno

Charlie Whiting murió este jueves, justo cuando se disponía a arrancar una temporada más en la Fórmula Uno como director de carrera.

KAL|0_6z1zgrlj

Escrito por: Azteca Deportes

A tres días del arranque de la temporada de la Fórmula 1, Charlie Whiting, Director de la FIA Fórmula 1, falleció en la ciudad de Melbourne a los 66 años, a causa de una embolia pulmonar. La información fue dada a conocer por la página web oficial de la Fórmula 1, en la que Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, se refirió a Charlie como una “figura central e inimitable en la Fórmula 1”.

Este 13 de marzo, "la Fórmula 1 ha perdido a un amigo fiel y un embajador carismático. Todos mis pensamientos, los de la FIA y toda la comunidad de los deportes motorizados están con su familia, amigos y todos los amantes de la Fórmula 1", finalizo Jean Todt.

El director ejecutivo de Motorsports, Ross Brawn, recordó a Charlie Whiting como un entrañable compañero en el mundo de las carreras trabajando juntos como mecánicos, se hicieron amigos por el tiempo que convivieron en el automovilismo alrededor del mundo

"Me llené de tristeza cuando escuché la trágica noticia, estoy devastado, es una gran pérdida para toda la familia de Fórmula 1, la FIA y el deporte del motor en general, todos nuestros pensamientos están con su familia”, mencionó Ross Brawn.

Charlie Whiting comenzó su carrera en la Fórmula 1 en el año de 1977 trabajando en el equipo de Hesketh, fue parte de la logística en la organización de cada Campeonato Mundial de la Formula 1 desde el año de 1988 y ostentaba el puesto de Director de Carreras desde 1997.

KAL|1_hl26svnf
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 25: Race winner Lewis Hamilton of Great Britain and Mercedes GP celebrates on track during the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at Yas Marina Circuit on November 25, 2018 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Lars Baron/Getty Images)|Lars Baron/Getty Images

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP