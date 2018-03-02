La Fórmula-E tiene característica que la hace única

Ciudad de México.- Este día se llevó a cabo el primer día de actividades del E-Prix de la Ciudad de México, en el cual el piloto de la escudería DS Virgin, Alex Lynn, práctico su estrategia para el cambio de monoplaza, procedimiento que hace única a la Fórmula E.

Los monoplazas de la Fórmula E se mueven únicamente mediante energía eléctrica y cuentan con una batería de mil 800 kilowatts, que equivale a entre 25 y 30 minutos de vida útil, tiempo insuficiente para completar las vueltas 17 que componen la competencia, por lo que los pilotos se ven obligados a cambiar de vehículo a la mitad de la carrera.

A pesar de que la Fórmula E tiene regulaciones y procedimientos de precaución para el manejo de altas cargas eléctricas, el cambio de carro debe practicarse con cuidado, un movimiento en falso podría generar un riesgo para el piloto.

El responsable debe ir de un vehículo a otro con la consigna de no tocar el monoplaza y el suelo a la vez, con el objetivo de evitar el riesgo de convertirse en un conductor de electricidad.

Además, antes de arrancar en su segundo carro, los procedimientos de seguridad indican que el equipo debe ayudar al piloto a sujetarse debidamente con todos los cinturones de seguridad a su disposición, ya que, de arrancar sin cumplir con los requisitos, el conductor sería descalificado.

De realizarse bien, el cambio de carro implica ganar valiosos segundos en la carrera, lo que se traduce en la posibilidad de conseguir más unidades gracias a un mejor lugar en la clasificación.

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